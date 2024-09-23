https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974214753.html
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.09.2024
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:08
2024-09-23T12:08
2024-09-23T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5e34577b129633341b2c735d772578ad.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США."Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
россия
харьковская область
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dc16e0bd89c359ae8b25e8cea2f843fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Великобритания
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 450 боевиков и танк в зоне действия группировки "Запад"