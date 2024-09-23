https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974214753.html

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.09.2024

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:08

2024-09-23T12:08

2024-09-23T12:20

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США."Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания