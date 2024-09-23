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Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.09.2024
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12:08 23.09.2024 (обновлено: 12:20 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974214753.html
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.09.2024
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:08
2024-09-23T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США."Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Великобритания
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 450 боевиков и танк в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США.
"Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВеликобритания
 
 
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