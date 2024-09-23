https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974214391.html

ВСУ потеряли более ста боевиков в зоне действия группировки "Север"

ВСУ потеряли более ста боевиков в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 23.09.2024

ВСУ потеряли более ста боевиков в зоне действия группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 105 военных в зоне действия российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:07

2024-09-23T12:07

2024-09-23T12:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

волчанск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 105 военных в зоне действия российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 105 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, волчанск, вооруженные силы рф