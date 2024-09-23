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ВСУ потеряли более ста боевиков в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли более ста боевиков в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 23.09.2024
ВСУ потеряли более ста боевиков в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 105 военных в зоне действия российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:07
2024-09-23T12:07
2024-09-23T12:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
волчанск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 105 военных в зоне действия российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 105 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, волчанск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более ста боевиков в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли до 105 боевиков и БТР в зоне действия группировки "Север" за сутки