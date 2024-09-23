https://ria.ru/20240923/sotrudnichestvo-1974269981.html

Сотрудничество с Африкой обсудят на форуме "Сделано в России"

Сотрудничество с Африкой обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 23.09.2024

Сотрудничество с Африкой обсудят на форуме "Сделано в России"

Африка - одно из наиболее перспективных направлений для развития российского экспорта, и многие производители с интересом рассматривают возможности выхода на... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:32

2024-09-23T16:32

2024-09-23T16:32

экономика

африка

россия

центр международной торговли

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Африка - одно из наиболее перспективных направлений для развития российского экспорта, и многие производители с интересом рассматривают возможности выхода на африканские рынки. Настоящее и будущее российско-африканского сотрудничества обсудят участники Международного экспортного форума "Сделано в России" 14 октября в ходе экспертной сессии "Как избежать ошибок, возвращаясь на Алкебулан", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Форум пройдет в Центре международной торговли в Москве."Алкебулан - именно так называют свой континент жители Африки. Название отражает матриархальный уклад жизни, миролюбивость и древнюю историю континента. В выстраивании международных экономических связей сегодня особенно важно учитывать национальную специфику каждого отдельного государства. Успех зависит от знания деталей - от логистических до культурных особенностей", - говорится в сообщении.В рамках сессии представители бизнеса и экспертного сообщества из России и африканских стран поделятся своим опытом выстраивания международного бизнеса, обсудят социокультурные, исторические и практические аспекты сотрудничества России и стран континента.Участники сессии узнают, какие существуют тренды экономического сотрудничества России со странами Африки, как российскому бизнесу найти свою нишу в Африке и как найти партнера, избежать мошенников и выстроить успешное взаимодействие.Кроме того, в ходе встречи также обсудят, какие стереотипы в отношении России существуют у жителей континента и как их преодолеть, а также какие существуют особенности этикета, которые помогут выстроить эффективные деловые связи.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20240920/rets-1973773662.html

https://ria.ru/20240920/rets-1973873450.html

африка

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, африка, россия, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц)