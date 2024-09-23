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Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 23.09.2024
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:33
2024-09-23T17:33
2024-09-23T17:38
курская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Смирнов: ПВО сбила сбила две украинские ракеты над Курской областью