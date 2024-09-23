https://ria.ru/20240923/smirnov-1974286332.html

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 23.09.2024

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:33

2024-09-23T17:33

2024-09-23T17:38

курская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , безопасность