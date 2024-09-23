https://ria.ru/20240923/slutskiy-1974306946.html

Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой

Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой - РИА Новости, 23.09.2024

Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой

Так называемый "план победы" Владимира Зеленского - это опасная авантюра, которая может только усилить конфликт, заявил в своем Telegram-канале глава комитета... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:51

2024-09-23T19:51

2024-09-23T19:56

украина

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

курская область

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского - это опасная авантюра, которая может только усилить конфликт, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее газета Times сообщала, что "план победы" Зеленского содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины. "Зеленский начал свой вояж в Америку с шантажа и лжи… В интервью западной прессе узурпатор утверждал, что, мол, это Москва хочет продолжения войны, а не коллективный Запад во главе с США. Поэтому нужен "план победы", который укрепит Украину и "заставит сесть за стол переговоров" российскую сторону. А если, дескать, Байден откажется от наращивания поддержки Киева и снятия действующих табу, "погибнет огромное количество людей". "План победы" просроченного Зеленского - опасная авантюра с перспективой дальнейшей эскалации конфликта", - написал Слуцкий. Он добавил, что не Россия вышла из стамбульского переговорного процесса, это сделал Киев "под патронатом англосаксов". Если бы мирный договор подписали в марте 2022 года, военные действия были бы закончены. "Саммиты мира" Зеленского – такая же профанация. Мир, повторял это много раз, не нужен ни украинскому режиму, ни его западным хозяевам. Все цели СВО будут достигнуты, а враг вытеснен с нашей земли. И никакое шоу просроченного с трибуны ООН и его так называемые "планы" этому не помешают", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html

https://ria.ru/20240923/byudzhet-1973906760.html

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украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, курская область, россия