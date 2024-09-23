Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой
Слуцкий: "план победы" Зеленского только усилит конфликт на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского - это опасная авантюра, которая может только усилить конфликт, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее газета Times сообщала, что "план победы" Зеленского содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины.
В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил в США
Вчера, 18:53
"Зеленский начал свой вояж в Америку с шантажа и лжи… В интервью западной прессе узурпатор утверждал, что, мол, это Москва хочет продолжения войны, а не коллективный Запад во главе с США. Поэтому нужен "план победы", который укрепит Украину и "заставит сесть за стол переговоров" российскую сторону. А если, дескать, Байден откажется от наращивания поддержки Киева и снятия действующих табу, "погибнет огромное количество людей". "План победы" просроченного Зеленского - опасная авантюра с перспективой дальнейшей эскалации конфликта", - написал Слуцкий.
Он добавил, что не Россия вышла из стамбульского переговорного процесса, это сделал Киев "под патронатом англосаксов". Если бы мирный договор подписали в марте 2022 года, военные действия были бы закончены.
"Саммиты мира" Зеленского – такая же профанация. Мир, повторял это много раз, не нужен ни украинскому режиму, ни его западным хозяевам. Все цели СВО будут достигнуты, а враг вытеснен с нашей земли. И никакое шоу просроченного с трибуны ООН и его так называемые "планы" этому не помешают", - заключил Слуцкий.