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Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 23.09.2024 (обновлено: 19:56 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/slutskiy-1974306946.html
Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой
Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой - РИА Новости, 23.09.2024
Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой
Так называемый "план победы" Владимира Зеленского - это опасная авантюра, которая может только усилить конфликт, заявил в своем Telegram-канале глава комитета... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:51
2024-09-23T19:56
украина
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
курская область
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского - это опасная авантюра, которая может только усилить конфликт, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее газета Times сообщала, что "план победы" Зеленского содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины. "Зеленский начал свой вояж в Америку с шантажа и лжи… В интервью западной прессе узурпатор утверждал, что, мол, это Москва хочет продолжения войны, а не коллективный Запад во главе с США. Поэтому нужен "план победы", который укрепит Украину и "заставит сесть за стол переговоров" российскую сторону. А если, дескать, Байден откажется от наращивания поддержки Киева и снятия действующих табу, "погибнет огромное количество людей". "План победы" просроченного Зеленского - опасная авантюра с перспективой дальнейшей эскалации конфликта", - написал Слуцкий. Он добавил, что не Россия вышла из стамбульского переговорного процесса, это сделал Киев "под патронатом англосаксов". Если бы мирный договор подписали в марте 2022 года, военные действия были бы закончены. "Саммиты мира" Зеленского – такая же профанация. Мир, повторял это много раз, не нужен ни украинскому режиму, ни его западным хозяевам. Все цели СВО будут достигнуты, а враг вытеснен с нашей земли. И никакое шоу просроченного с трибуны ООН и его так называемые "планы" этому не помешают", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html
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украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, курская область, россия
Украина, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Слуцкий назвал "план победы" Зеленского опасной авантюрой

Слуцкий: "план победы" Зеленского только усилит конфликт на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского - это опасная авантюра, которая может только усилить конфликт, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее газета Times сообщала, что "план победы" Зеленского содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил в США
Вчера, 18:53
"Зеленский начал свой вояж в Америку с шантажа и лжи… В интервью западной прессе узурпатор утверждал, что, мол, это Москва хочет продолжения войны, а не коллективный Запад во главе с США. Поэтому нужен "план победы", который укрепит Украину и "заставит сесть за стол переговоров" российскую сторону. А если, дескать, Байден откажется от наращивания поддержки Киева и снятия действующих табу, "погибнет огромное количество людей". "План победы" просроченного Зеленского - опасная авантюра с перспективой дальнейшей эскалации конфликта", - написал Слуцкий.
Он добавил, что не Россия вышла из стамбульского переговорного процесса, это сделал Киев "под патронатом англосаксов". Если бы мирный договор подписали в марте 2022 года, военные действия были бы закончены.
"Саммиты мира" Зеленского – такая же профанация. Мир, повторял это много раз, не нужен ни украинскому режиму, ни его западным хозяевам. Все цели СВО будут достигнуты, а враг вытеснен с нашей земли. И никакое шоу просроченного с трибуны ООН и его так называемые "планы" этому не помешают", - заключил Слуцкий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРКурская областьРоссия
 
 
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