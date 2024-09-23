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Лесные и агроклассы появились в школах и детских домах Вологодской области
Лесные и агроклассы появились в школах и детских домах Вологодской области - РИА Новости, 23.09.2024
Лесные и агроклассы появились в школах и детских домах Вологодской области
Курсы для подготовки кадров лесной отрасли и АПК созданы в рамках губернаторского проекта "Развитие агрообразования и создание лесных классов" программы... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:55
2024-09-23T14:55
2024-09-23T15:07
вологодская область
россия
владимир путин
георгий филимонов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курсы для подготовки кадров лесной отрасли и АПК созданы в рамках губернаторского проекта "Развитие агрообразования и создание лесных классов" программы "Стратегия 2.0", сообщает пресс-служба главы Вологодской области. "С началом нового учебного года в 20 школах Вологодской области открыли 40 агроклассов. Еще 30 лесных классов и 10 агрогрупп запустили в 15 школах и пяти детских домах. Это первый этап подготовки компетентных специалистов для агропромышленного и лесного комплекса. Выражаю особую благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку нашей инициативы", – цитирует пресс-служба губернатора области Георгия Филимонова. Каждый класс оснащен современными комплектами оборудования: "АгроМетео", "АгроСмарт", "АгроБио", "АгроКоптеры", "ДоброПчел", "АгроВет", "Лесоведение и лесоводство", "Экология лесных растений", "Экология лесных животных", "Экспедиционное оборудование", "Деревообработка". На закупку учебных материалов из областного бюджета было направлено более 71 миллиона рублей. Школьников также ждут экскурсии на предприятия и в профессиональные образовательные организации. Работодатели предоставят возможность прохождения практики и временного трудоустройства в свободное от учебы время. В свою очередь, педагоги-предметники смогут пройти стажировки по соответствующим профилям подготовки, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что суммарно к 2030 году в Вологодской области запланировано открыть 86 лесных и 160 агроклассов в школах, а также 18 агрогрупп в детских домах.
https://ria.ru/20240920/filimonov-1973904851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, георгий филимонов
Вологодская область, Россия, Владимир Путин, Георгий Филимонов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курсы для подготовки кадров лесной отрасли и АПК созданы в рамках губернаторского проекта "Развитие агрообразования и создание лесных классов" программы "Стратегия 2.0", сообщает пресс-служба главы Вологодской области.
"С началом нового учебного года в 20 школах Вологодской области открыли 40 агроклассов. Еще 30 лесных классов и 10 агрогрупп запустили в 15 школах и пяти детских домах. Это первый этап подготовки компетентных специалистов для агропромышленного и лесного комплекса. Выражаю особую благодарность президенту России Владимиру Путину
за поддержку нашей инициативы", – цитирует пресс-служба губернатора области Георгия Филимонова
.
Каждый класс оснащен современными комплектами оборудования: "АгроМетео", "АгроСмарт", "АгроБио", "АгроКоптеры", "ДоброПчел", "АгроВет", "Лесоведение и лесоводство", "Экология лесных растений", "Экология лесных животных", "Экспедиционное оборудование", "Деревообработка". На закупку учебных материалов из областного бюджета было направлено более 71 миллиона рублей.
Школьников также ждут экскурсии на предприятия и в профессиональные образовательные организации. Работодатели предоставят возможность прохождения практики и временного трудоустройства в свободное от учебы время. В свою очередь, педагоги-предметники смогут пройти стажировки по соответствующим профилям подготовки, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что суммарно к 2030 году в Вологодской области запланировано открыть 86 лесных и 160 агроклассов в школах, а также 18 агрогрупп в детских домах.