Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области
Бастрыкину доложат о нападении школьника в Иркутской области
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину будут доложены обстоятельства противоправного поведения ученика школы в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Председателю СК России будет доложено о расследовании обстоятельств противоправного поведения ученика одной из школ Иркутской области. Следственным комитетом РФ по Иркутской области расследуются уголовные дела, возбужденные в связи с противоправными действиями, совершенными учащимся одной из школ Балаганского района. Предварительно установлено, что сегодня в одной из районных общеобразовательных школ ученик причинил телесные повреждения одноклассникам. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По имеющимся сведениям, угрозы их жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что глава СК России поручил руководителю СУ по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
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