https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974318203.html

Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области

Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области - РИА Новости, 23.09.2024

Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области

Председателю СК России Александру Бастрыкину будут доложены обстоятельства противоправного поведения ученика школы в Иркутской области, сообщается в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:17

2024-09-23T21:17

2024-09-23T21:17

происшествия

россия

иркутская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину будут доложены обстоятельства противоправного поведения ученика школы в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале СК России. "Председателю СК России будет доложено о расследовании обстоятельств противоправного поведения ученика одной из школ Иркутской области. Следственным комитетом РФ по Иркутской области расследуются уголовные дела, возбужденные в связи с противоправными действиями, совершенными учащимся одной из школ Балаганского района. Предварительно установлено, что сегодня в одной из районных общеобразовательных школ ученик причинил телесные повреждения одноклассникам. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По имеющимся сведениям, угрозы их жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что глава СК России поручил руководителю СУ по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973346650.html

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происшествия, россия, иркутская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)