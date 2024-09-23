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Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области - РИА Новости, 23.09.2024
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21:17 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974318203.html
Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области
Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области - РИА Новости, 23.09.2024
Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области
Председателю СК России Александру Бастрыкину будут доложены обстоятельства противоправного поведения ученика школы в Иркутской области, сообщается в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:17
2024-09-23T21:17
происшествия
россия
иркутская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину будут доложены обстоятельства противоправного поведения ученика школы в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале СК России. "Председателю СК России будет доложено о расследовании обстоятельств противоправного поведения ученика одной из школ Иркутской области. Следственным комитетом РФ по Иркутской области расследуются уголовные дела, возбужденные в связи с противоправными действиями, совершенными учащимся одной из школ Балаганского района. Предварительно установлено, что сегодня в одной из районных общеобразовательных школ ученик причинил телесные повреждения одноклассникам. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По имеющимся сведениям, угрозы их жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что глава СК России поручил руководителю СУ по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, россия, иркутская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о противоправном поведении школьника в Иркутской области

Бастрыкину доложат о нападении школьника в Иркутской области

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину будут доложены обстоятельства противоправного поведения ученика школы в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Председателю СК России будет доложено о расследовании обстоятельств противоправного поведения ученика одной из школ Иркутской области. Следственным комитетом РФ по Иркутской области расследуются уголовные дела, возбужденные в связи с противоправными действиями, совершенными учащимся одной из школ Балаганского района. Предварительно установлено, что сегодня в одной из районных общеобразовательных школ ученик причинил телесные повреждения одноклассникам. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По имеющимся сведениям, угрозы их жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что глава СК России поручил руководителю СУ по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
У школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
СК рассказал об охране в челябинской школе, где произошло нападение
18 сентября, 11:18
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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