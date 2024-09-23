https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974231759.html
В школе, где ученик напал на одноклассников, не было металлодетекторов
В школе, где ученик напал на одноклассников, не было металлодетекторов - РИА Новости, 23.09.2024
В школе, где ученик напал на одноклассников, не было металлодетекторов
Рамок металлодетекторов в поселковой школе Балаганска в Иркутской области, где ученик напал на одноклассников и ранил троих, нет, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:30
2024-09-23T13:30
2024-09-23T13:30
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Рамок металлодетекторов в поселковой школе Балаганска в Иркутской области, где ученик напал на одноклассников и ранил троих, нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области, где школьник в поселке Балаганск напал на одноклассников. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровью нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы. Проверку начала прокуратура. "Рассматриваются все возможные версии, как в школу могли попасть предметы, с помощью которых школьник причинил одноклассникам телесные повреждения. Что касается рамок металлодетекторов, то их в поселковой школе нет", - сказал собеседник агентства. В настоящее время в Балаганске находятся детский омбудсмен региона и представители минобра.
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В школе, где ученик напал на одноклассников, не было металлодетекторов
В иркутской школе, где ученик напал на одноклассников, не было металлодетекторов
ИРКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Рамок металлодетекторов в поселковой школе Балаганска в Иркутской области, где ученик напал на одноклассников и ранил троих, нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области, где школьник в поселке Балаганск напал на одноклассников. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровью нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы. Проверку начала прокуратура.
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"Рассматриваются все возможные версии, как в школу могли попасть предметы, с помощью которых школьник причинил одноклассникам телесные повреждения. Что касается рамок металлодетекторов, то их в поселковой школе нет", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время в Балаганске находятся детский омбудсмен региона и представители минобра.