https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974231759.html

В школе, где ученик напал на одноклассников, не было металлодетекторов

В школе, где ученик напал на одноклассников, не было металлодетекторов - РИА Новости, 23.09.2024

В школе, где ученик напал на одноклассников, не было металлодетекторов

Рамок металлодетекторов в поселковой школе Балаганска в Иркутской области, где ученик напал на одноклассников и ранил троих, нет, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:30

2024-09-23T13:30

2024-09-23T13:30

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Рамок металлодетекторов в поселковой школе Балаганска в Иркутской области, где ученик напал на одноклассников и ранил троих, нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области, где школьник в поселке Балаганск напал на одноклассников. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровью нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы. Проверку начала прокуратура. "Рассматриваются все возможные версии, как в школу могли попасть предметы, с помощью которых школьник причинил одноклассникам телесные повреждения. Что касается рамок металлодетекторов, то их в поселковой школе нет", - сказал собеседник агентства. В настоящее время в Балаганске находятся детский омбудсмен региона и представители минобра.

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область