https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974225496.html

Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы

Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы - РИА Новости, 23.09.2024

Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы

Ученика восьмого класса, который напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, задержал персонал школы, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:56

2024-09-23T12:56

2024-09-23T12:56

происшествия

иркутская область

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ученика восьмого класса, который напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, задержал персонал школы, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. "В дежурную часть полиции сегодня утром поступило сообщение о том, что 13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся. Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы", - говорится сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974220704.html

иркутская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область