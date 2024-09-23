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Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы - РИА Новости, 23.09.2024
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12:56 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974225496.html
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы - РИА Новости, 23.09.2024
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы
Ученика восьмого класса, который напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, задержал персонал школы, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:56
2024-09-23T12:56
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ученика восьмого класса, который напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, задержал персонал школы, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. "В дежурную часть полиции сегодня утром поступило сообщение о том, что 13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся. Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы", - говорится сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974220704.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы

МВД: персонал школы задержал подростка, напавшего на одноклассников в Балаганске

© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Школьный коридор. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ученика восьмого класса, который напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, задержал персонал школы, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале.
"В дежурную часть полиции сегодня утром поступило сообщение о том, что 13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся. Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы", - говорится сообщении ведомства.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Полиция выясняет мотивы напавшего на учеников в Иркутской области подростка
Вчера, 12:28
 
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