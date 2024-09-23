https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974225496.html
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы - РИА Новости, 23.09.2024
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы
Ученика восьмого класса, который напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, задержал персонал школы, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:56
2024-09-23T12:56
2024-09-23T12:56
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ученика восьмого класса, который напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, задержал персонал школы, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. "В дежурную часть полиции сегодня утром поступило сообщение о том, что 13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся. Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы", - говорится сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974220704.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы
МВД: персонал школы задержал подростка, напавшего на одноклассников в Балаганске