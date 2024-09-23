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Полиция выясняет мотивы напавшего на учеников в Иркутской области подростка
Полиция выясняет мотивы напавшего на учеников в Иркутской области подростка - РИА Новости, 23.09.2024
Полиция выясняет мотивы напавшего на учеников в Иркутской области подростка
Полиция выясняет мотивы школьника, напавшего на одноклассников в Балаганске Иркутской области, ранее он на профилактических учетах не состоял, сообщает ГУМВД по РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:28
2024-09-23T12:28
2024-09-23T12:43
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Полиция выясняет мотивы школьника, напавшего на одноклассников в Балаганске Иркутской области, ранее он на профилактических учетах не состоял, сообщает ГУМВД по региону.По данным ведомства, в понедельник в одной из общеобразовательных школ Балаганского района ученик причинил телесные повреждения своим одноклассникам, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности."По данному факту проводится проверка, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало. В поселок Балаганск выехали сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области, представители регионального министерства образования и аппарата уполномоченного по правам ребенка. Специалисты проведут встречу с родителями школьников", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972898548.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Полиция выясняет мотивы напавшего на учеников в Иркутской области подростка
МВД: напавший на одноклассников в Балаганске школьник на профучете не состоял