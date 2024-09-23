https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974220704.html

Полиция выясняет мотивы напавшего на учеников в Иркутской области подростка

Полиция выясняет мотивы напавшего на учеников в Иркутской области подростка - РИА Новости, 23.09.2024

Полиция выясняет мотивы напавшего на учеников в Иркутской области подростка

Полиция выясняет мотивы школьника, напавшего на одноклассников в Балаганске Иркутской области, ранее он на профилактических учетах не состоял, сообщает ГУМВД по РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:28

2024-09-23T12:28

2024-09-23T12:43

происшествия

иркутская область

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Полиция выясняет мотивы школьника, напавшего на одноклассников в Балаганске Иркутской области, ранее он на профилактических учетах не состоял, сообщает ГУМВД по региону.По данным ведомства, в понедельник в одной из общеобразовательных школ Балаганского района ученик причинил телесные повреждения своим одноклассникам, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности."По данному факту проводится проверка, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало. В поселок Балаганск выехали сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области, представители регионального министерства образования и аппарата уполномоченного по правам ребенка. Специалисты проведут встречу с родителями школьников", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972898548.html

иркутская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область