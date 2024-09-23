https://ria.ru/20240923/shkola-1974316464.html
Путин поручил ежегодно выделять средства на строительство ВШМ в Якутии
Путин поручил ежегодно выделять средства на строительство ВШМ в Якутии - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил ежегодно выделять средства на строительство ВШМ в Якутии
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2024-2026 годах ежегодно выделять средства на строительство нового корпуса Высшей школы музыки Республики Саха РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:58
2024-09-23T20:58
2024-09-23T20:58
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2024-2026 годах ежегодно выделять средства на строительство нового корпуса Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) и на закупку музыкальных инструментов для неё, следует из перечня поручений главы государства. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить ежегодное выделение в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджетных ассигнований в необходимом объеме в целях завершения строительства и ввода в эксплуатацию нового корпуса Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) до конца 2026 года и закупки музыкальных инструментов в 2025 году", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 ноября, далее докладывать один раз в год.
https://ria.ru/20240923/putin-1974315324.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил ежегодно выделять средства на строительство ВШМ в Якутии
Путин поручил в 2024-2026 г ежегодно выделять финансы на постройку ВШМ в Якутии