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Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.09.2024
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил пункт временной дислокации... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:01
2024-09-23T17:01
2024-09-23T17:12
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-34
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил пункт временной дислокации подразделения и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.На кадрах запечатлен момент взлета самолета, сброса им авиабомб и его возращение на аэродром."Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - заключили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34, курская область, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Су-34 ударил по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил пункт временной дислокации подразделения и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
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"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.
На кадрах запечатлен момент взлета самолета, сброса им авиабомб и его возращение на аэродром.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - заключили в Минобороны.