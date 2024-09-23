https://ria.ru/20240923/samolet-1974277266.html

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.09.2024

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил пункт временной дислокации... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:01

2024-09-23T17:01

2024-09-23T17:12

безопасность

россия

вооруженные силы украины

су-34

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил пункт временной дислокации подразделения и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.На кадрах запечатлен момент взлета самолета, сброса им авиабомб и его возращение на аэродром."Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - заключили в Минобороны.

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34, курская область, вооруженные силы рф