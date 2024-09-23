https://ria.ru/20240923/samolet-1974258029.html

СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке

СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке - РИА Новости, 23.09.2024

СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке

СК начал проверку после публикаций СМИ о том, что самолёт приземлился на Оке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:26

2024-09-23T15:26

2024-09-23T15:33

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

пущино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. СК начал проверку после публикаций СМИ о том, что самолёт приземлился на Оке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "В средствах массовой информации сообщается о том, что в районе аэродрома Пущино Серпуховского городского округа Московской области в русло реки Оки совершил аварийное приземление самолет с людьми на борту. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Организовано проведение доследственной проверки по ст. ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, транспорта) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20240922/samolet-1974109396.html

россия

московская область (подмосковье)

пущино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), пущино, следственный комитет россии (ск рф)