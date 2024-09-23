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СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке - РИА Новости, 23.09.2024
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15:26 23.09.2024 (обновлено: 15:33 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/samolet-1974258029.html
СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке
СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке - РИА Новости, 23.09.2024
СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке
СК начал проверку после публикаций СМИ о том, что самолёт приземлился на Оке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:26
2024-09-23T15:33
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
пущино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. СК начал проверку после публикаций СМИ о том, что самолёт приземлился на Оке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "В средствах массовой информации сообщается о том, что в районе аэродрома Пущино Серпуховского городского округа Московской области в русло реки Оки совершил аварийное приземление самолет с людьми на борту. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Организовано проведение доследственной проверки по ст. ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, транспорта) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20240922/samolet-1974109396.html
россия
московская область (подмосковье)
пущино
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), пущино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Пущино, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке

СК проверяет сообщения об аварийном приземлении самолета на Оке в Пущино

© Фото : Западное МСУТ СК РоссииНа месте аварийной посадки самолета на Оке
На месте аварийной посадки самолета на Оке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Западное МСУТ СК России
На месте аварийной посадки самолета на Оке
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. СК начал проверку после публикаций СМИ о том, что самолёт приземлился на Оке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
"В средствах массовой информации сообщается о том, что в районе аэродрома Пущино Серпуховского городского округа Московской области в русло реки Оки совершил аварийное приземление самолет с людьми на борту. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Организовано проведение доследственной проверки по ст. ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, транспорта) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ПущиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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