https://ria.ru/20240923/samolet-1974258029.html
СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке
СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке - РИА Новости, 23.09.2024
СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке
СК начал проверку после публикаций СМИ о том, что самолёт приземлился на Оке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:26
2024-09-23T15:26
2024-09-23T15:33
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
пущино
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974258574_0:290:960:830_1920x0_80_0_0_4b637be9d0142a3435dee1334637a1a5.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. СК начал проверку после публикаций СМИ о том, что самолёт приземлился на Оке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "В средствах массовой информации сообщается о том, что в районе аэродрома Пущино Серпуховского городского округа Московской области в русло реки Оки совершил аварийное приземление самолет с людьми на борту. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Организовано проведение доследственной проверки по ст. ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, транспорта) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20240922/samolet-1974109396.html
россия
московская область (подмосковье)
пущино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974258574_0:200:960:920_1920x0_80_0_0_0bb80676df2002c14f777e55fc6c94ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), пущино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Пущино, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после сообщений об аварийном приземлении самолета на реке
СК проверяет сообщения об аварийном приземлении самолета на Оке в Пущино