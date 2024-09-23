https://ria.ru/20240923/sakhalin-1974172206.html

Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи

Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи - РИА Новости, 23.09.2024

Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи

Пассажир дизель-электрохода "Сахалин-8" по пути из Холмска в порт Ванино упал за борт при попытке сделать селфи, сообщает пресс-служба управления на транспорте... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:25

2024-09-23T09:25

2024-09-23T09:25

происшествия

россия

холмск

ванино

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен - РИА Новости. Пассажир дизель-электрохода "Сахалин-8" по пути из Холмска в порт Ванино упал за борт при попытке сделать селфи, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. По информации ведомства, 24-летний мужчина во время рейса решил запечатлеть красивый морской пейзаж, но в процессе фотографирования не удержал равновесие и упал в Татарский пролив с правого борта парома. "Член экипажа незамедлительно подал сигнал тревоги, а затем бросил спасательный круг утопающему. Спасение молодого человека заняло около 30 минут. Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения", - отмечается в сообщении. В пресс-службе дальневосточной транспортной полиции уточнили, что инцидент произошел в прошедшую субботу, а о происшествии в дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте сообщил агент компании "Дальтрансервис".

https://ria.ru/20240913/krasnoyarsk-1972480123.html

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происшествия, россия, холмск, ванино