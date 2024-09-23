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Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи - РИА Новости, 23.09.2024
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09:25 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/sakhalin-1974172206.html
Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи
Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи - РИА Новости, 23.09.2024
Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи
Пассажир дизель-электрохода "Сахалин-8" по пути из Холмска в порт Ванино упал за борт при попытке сделать селфи, сообщает пресс-служба управления на транспорте... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:25
2024-09-23T09:25
происшествия
россия
холмск
ванино
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен - РИА Новости. Пассажир дизель-электрохода "Сахалин-8" по пути из Холмска в порт Ванино упал за борт при попытке сделать селфи, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. По информации ведомства, 24-летний мужчина во время рейса решил запечатлеть красивый морской пейзаж, но в процессе фотографирования не удержал равновесие и упал в Татарский пролив с правого борта парома. "Член экипажа незамедлительно подал сигнал тревоги, а затем бросил спасательный круг утопающему. Спасение молодого человека заняло около 30 минут. Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения", - отмечается в сообщении. В пресс-службе дальневосточной транспортной полиции уточнили, что инцидент произошел в прошедшую субботу, а о происшествии в дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте сообщил агент компании "Дальтрансервис".
https://ria.ru/20240913/krasnoyarsk-1972480123.html
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происшествия, россия, холмск, ванино
Происшествия, Россия, Холмск, Ванино
Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи

МВД: пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСпасательный круг
Спасательный круг - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен - РИА Новости. Пассажир дизель-электрохода "Сахалин-8" по пути из Холмска в порт Ванино упал за борт при попытке сделать селфи, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
По информации ведомства, 24-летний мужчина во время рейса решил запечатлеть красивый морской пейзаж, но в процессе фотографирования не удержал равновесие и упал в Татарский пролив с правого борта парома.
"Член экипажа незамедлительно подал сигнал тревоги, а затем бросил спасательный круг утопающему. Спасение молодого человека заняло около 30 минут. Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе дальневосточной транспортной полиции уточнили, что инцидент произошел в прошедшую субботу, а о происшествии в дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте сообщил агент компании "Дальтрансервис".
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