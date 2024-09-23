https://ria.ru/20240923/ryazan-1974293352.html

Малков: Рязанская область давно взяла курс на цифровизацию госуслуг

Малков: Рязанская область давно взяла курс на цифровизацию госуслуг - РИА Новости, 23.09.2024

Малков: Рязанская область давно взяла курс на цифровизацию госуслуг

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион давно взял курс на цифровизацию оказания государственных и муниципальных услуг, процесс становится... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:10

2024-09-23T18:10

2024-09-23T18:10

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион давно взял курс на цифровизацию оказания государственных и муниципальных услуг, процесс становится более понятным и простым для граждан. По данным пресс-службы правительства региона, одобрено внесение изменений в ряд областных постановлений, которые позволят повысить качество оказания мер социальной поддержки. В частности, это касается услуги по предоставлению новогоднего подарка отдельным категориям граждан по электронному сертификату. Кроме того, гражданам предоставляется возможность подать заявление в органы социальной защиты в электронном виде, через портал Госуслуг. Это коснется еще четырех направлений госуслуг, в том числе назначения и выплаты дополнительного материального обеспечения и ежемесячной доплаты к пенсии некоторым категориям граждан. "Мы давно взяли курс на цифровизацию госуслуг. Главная задача – не просто перевести в электронный вид, но и сделать процесс их получения максимально удобным и комфортным для людей. Упростить механизм подачи заявления, уменьшить срок оказания услуги. Где возможно, надо обеспечивать проактивный режим, чтобы человеку не приходилось повторно собирать документы. Системно двигаемся в этом направлении", - цитирует Малкова его пресс-служба. По словам губернатора, цифровизация должна касаться не только госуслуг в классическом понимании этого слова, например, регистрация чего-то, получение выписки или лицензии. Речь, по мнению главы региона, идет про все случаи взаимодействия государства с бизнесом и гражданами. "Будем везде, где возможно, упрощать, улучшать и делать более удобным этот процесс", – заявил губернатор.

рязанская область

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рязанская область, павел малков