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Малков: Рязанская область давно взяла курс на цифровизацию госуслуг
Малков: Рязанская область давно взяла курс на цифровизацию госуслуг - РИА Новости, 23.09.2024
Малков: Рязанская область давно взяла курс на цифровизацию госуслуг
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион давно взял курс на цифровизацию оказания государственных и муниципальных услуг, процесс становится... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:10
2024-09-23T18:10
2024-09-23T18:10
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РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион давно взял курс на цифровизацию оказания государственных и муниципальных услуг, процесс становится более понятным и простым для граждан. По данным пресс-службы правительства региона, одобрено внесение изменений в ряд областных постановлений, которые позволят повысить качество оказания мер социальной поддержки. В частности, это касается услуги по предоставлению новогоднего подарка отдельным категориям граждан по электронному сертификату. Кроме того, гражданам предоставляется возможность подать заявление в органы социальной защиты в электронном виде, через портал Госуслуг. Это коснется еще четырех направлений госуслуг, в том числе назначения и выплаты дополнительного материального обеспечения и ежемесячной доплаты к пенсии некоторым категориям граждан. "Мы давно взяли курс на цифровизацию госуслуг. Главная задача – не просто перевести в электронный вид, но и сделать процесс их получения максимально удобным и комфортным для людей. Упростить механизм подачи заявления, уменьшить срок оказания услуги. Где возможно, надо обеспечивать проактивный режим, чтобы человеку не приходилось повторно собирать документы. Системно двигаемся в этом направлении", - цитирует Малкова его пресс-служба. По словам губернатора, цифровизация должна касаться не только госуслуг в классическом понимании этого слова, например, регистрация чего-то, получение выписки или лицензии. Речь, по мнению главы региона, идет про все случаи взаимодействия государства с бизнесом и гражданами. "Будем везде, где возможно, упрощать, улучшать и делать более удобным этот процесс", – заявил губернатор.
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион давно взял курс на цифровизацию оказания государственных и муниципальных услуг, процесс становится более понятным и простым для граждан.
По данным пресс-службы правительства региона, одобрено внесение изменений в ряд областных постановлений, которые позволят повысить качество оказания мер социальной поддержки. В частности, это касается услуги по предоставлению новогоднего подарка отдельным категориям граждан по электронному сертификату.
Кроме того, гражданам предоставляется возможность подать заявление в органы социальной защиты в электронном виде, через портал Госуслуг. Это коснется еще четырех направлений госуслуг, в том числе назначения и выплаты дополнительного материального обеспечения и ежемесячной доплаты к пенсии некоторым категориям граждан.
"Мы давно взяли курс на цифровизацию госуслуг. Главная задача – не просто перевести в электронный вид, но и сделать процесс их получения максимально удобным и комфортным для людей. Упростить механизм подачи заявления, уменьшить срок оказания услуги. Где возможно, надо обеспечивать проактивный режим, чтобы человеку не приходилось повторно собирать документы. Системно двигаемся в этом направлении", - цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам губернатора, цифровизация должна касаться не только госуслуг в классическом понимании этого слова, например, регистрация чего-то, получение выписки или лицензии. Речь, по мнению главы региона, идет про все случаи взаимодействия государства с бизнесом и гражданами.
"Будем везде, где возможно, упрощать, улучшать и делать более удобным этот процесс", – заявил губернатор.