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Паслер: Оренбуржье завершает подготовку к зиме - РИА Новости, 23.09.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:21 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/rossiya-1974294820.html
Паслер: Оренбуржье завершает подготовку к зиме
Паслер: Оренбуржье завершает подготовку к зиме - РИА Новости, 23.09.2024
Паслер: Оренбуржье завершает подготовку к зиме
Специалисты Оренбургской области провели комплекс мероприятий для качественного прохождения отопительного сезона на 94%, сообщил губернатор региона Денис... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:21
2024-09-23T18:21
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Оренбургской области провели комплекс мероприятий для качественного прохождения отопительного сезона на 94%, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "На 97% готов жилищный фонд и почти на 100% - объекты социальный сферы, которые при значительном понижении среднесуточной температуры обычно подключаем первыми", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он пояснил, что разноплановые профилактические и ремонтные работы ведутся в течение года. Ключевое направление - модернизация и замена изношенной коммунальной инфраструктуры. "В этом году в сферу ЖКХ Оренбургской области направлено 1,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней: на замену более 142 километров сетей, ремонт и установку 15 водонапорных башен, 4 котельных, обустройство 4 колодцев и водозаборных колонок. На сегодня завершены работы на 118 объектах. Остальные - в высокой степени готовности", - отметил губернатор. Кроме того, к зиме за счет областного бюджета закупят 36 единиц коммунальной техники и 32 - навесного оборудования к ней. Паслер уточнил, что все муниципалитеты региона готовы к нештатным ситуациям: сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов, резервного топлива для теплоэлектростанций и котельных. Подготовлено 170 стационарных и 775 передвижных резервных источников электроснабжения.
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

Паслер: Оренбуржье завершает подготовку к зиме

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Оренбургской области провели комплекс мероприятий для качественного прохождения отопительного сезона на 94%, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"На 97% готов жилищный фонд и почти на 100% - объекты социальный сферы, которые при значительном понижении среднесуточной температуры обычно подключаем первыми", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что разноплановые профилактические и ремонтные работы ведутся в течение года. Ключевое направление - модернизация и замена изношенной коммунальной инфраструктуры.
"В этом году в сферу ЖКХ Оренбургской области направлено 1,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней: на замену более 142 километров сетей, ремонт и установку 15 водонапорных башен, 4 котельных, обустройство 4 колодцев и водозаборных колонок. На сегодня завершены работы на 118 объектах. Остальные - в высокой степени готовности", - отметил губернатор.
Кроме того, к зиме за счет областного бюджета закупят 36 единиц коммунальной техники и 32 - навесного оборудования к ней.
Паслер уточнил, что все муниципалитеты региона готовы к нештатным ситуациям: сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов, резервного топлива для теплоэлектростанций и котельных. Подготовлено 170 стационарных и 775 передвижных резервных источников электроснабжения.
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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