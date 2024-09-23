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Паслер: Оренбуржье завершает подготовку к зиме

Паслер: Оренбуржье завершает подготовку к зиме - РИА Новости, 23.09.2024

Паслер: Оренбуржье завершает подготовку к зиме

Специалисты Оренбургской области провели комплекс мероприятий для качественного прохождения отопительного сезона на 94%, сообщил губернатор региона Денис... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:21

2024-09-23T18:21

2024-09-23T18:21

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Оренбургской области провели комплекс мероприятий для качественного прохождения отопительного сезона на 94%, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "На 97% готов жилищный фонд и почти на 100% - объекты социальный сферы, которые при значительном понижении среднесуточной температуры обычно подключаем первыми", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он пояснил, что разноплановые профилактические и ремонтные работы ведутся в течение года. Ключевое направление - модернизация и замена изношенной коммунальной инфраструктуры. "В этом году в сферу ЖКХ Оренбургской области направлено 1,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней: на замену более 142 километров сетей, ремонт и установку 15 водонапорных башен, 4 котельных, обустройство 4 колодцев и водозаборных колонок. На сегодня завершены работы на 118 объектах. Остальные - в высокой степени готовности", - отметил губернатор. Кроме того, к зиме за счет областного бюджета закупят 36 единиц коммунальной техники и 32 - навесного оборудования к ней. Паслер уточнил, что все муниципалитеты региона готовы к нештатным ситуациям: сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов, резервного топлива для теплоэлектростанций и котельных. Подготовлено 170 стационарных и 775 передвижных резервных источников электроснабжения.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, денис паслер