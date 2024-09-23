https://ria.ru/20240923/rossiya-1974265143.html

Решение по делу о правах в Керченском проливе ожидают ближе к концу года

Решение по делу о правах в Керченском проливе ожидают ближе к концу года - РИА Новости, 23.09.2024

Решение по делу о правах в Керченском проливе ожидают ближе к концу года

Россия ожидает, что окончательное решение Международного арбитражного суда в Гааге по разбирательству Украины против РФ о правах прибрежных государств в Черном, РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:07

2024-09-23T16:07

2024-09-23T18:33

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ГААГА, 23 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что окончательное решение Международного арбитражного суда в Гааге по разбирательству Украины против РФ о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе будет вынесено в конце этого года или начале следующего, заявил журналистам глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября проводит слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе."Этот процесс идет уже почти восемь лет, сейчас находится на финальной стадии существа дела. После слушаний мы ожидаем окончательное решение в конце этого года или в начале следующего года, потому что дело очень большое, крупное. Там огромный массив материалов, соответственно, арбитрам потребуется время для того, чтобы все изучить, проанализировать", - сообщил Кузьмин журналистам.Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.Поскольку Крым в результате референдума стал частью России, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом.Другой приведенный Россией довод состоит в том, что Азовское море, Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года.Кроме того, Россия и Украина при ратификации Конвенции 1982 года сделали заявления о "непризнании обязательных процедур разрешения споров по разногласиям, касающимся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами (к которым относится Азовское море) и правооснованиями", напомнил МИД РФ.Со ссылкой на конвенцию 1982 года "Россия не согласилась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне", добавили в МИД.В ведомстве, ссылаясь конвенцию, заявили, что трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.Одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон", то есть путем переговоров, считает МИД РФ.

https://ria.ru/20240923/oon-1974168353.html

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в мире, россия, украина, гаага, оон, керченский пролив