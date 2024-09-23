https://ria.ru/20240923/rossiya-1974249195.html

Ковальчук назвал один из цивилизационных приоритетов России

Ковальчук назвал один из цивилизационных приоритетов России - РИА Новости, 23.09.2024

Ковальчук назвал один из цивилизационных приоритетов России

Развитие души - это один из цивилизационных приоритетов России, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:36

2024-09-23T14:36

2024-09-23T14:36

россия

михаил ковальчук

владимир путин

курчатовский институт

политика

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Развитие души - это один из цивилизационных приоритетов России, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ковальчук рассказал главе государства об основных приоритетах. "Первый – любая человеческая мысль, возникшая в голове, материализуется в виде материалов. Вы придумали, например, картину – вам нужны краски, холст, мольберт и так далее. Вы мелодию придумали – вам нужен рояль, музыкальный инструмент, ноты, чернила. То есть, любая вещь – материал, а чтобы создать материал, нужна энергия. То есть, энергетика и материаловедение – это два вечных цивилизационных приоритета", - сказал он. "А душа?", - с улыбкой спросил Путин. "И третий приоритет – это душа и интеллект, совершенно верно. Вот и всё. Эти три, которыми мы обладаем, я думаю, одними из лучших в мире, ", - ответил Ковальчук.

https://ria.ru/20240622/patrushev-1954669876.html

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россия, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт, политика