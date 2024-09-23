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Ковальчук назвал один из цивилизационных приоритетов России - РИА Новости, 23.09.2024
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14:36 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/rossiya-1974249195.html
Ковальчук назвал один из цивилизационных приоритетов России
Ковальчук назвал один из цивилизационных приоритетов России - РИА Новости, 23.09.2024
Ковальчук назвал один из цивилизационных приоритетов России
Развитие души - это один из цивилизационных приоритетов России, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:36
2024-09-23T14:36
россия
михаил ковальчук
владимир путин
курчатовский институт
политика
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Развитие души - это один из цивилизационных приоритетов России, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ковальчук рассказал главе государства об основных приоритетах. "Первый – любая человеческая мысль, возникшая в голове, материализуется в виде материалов. Вы придумали, например, картину – вам нужны краски, холст, мольберт и так далее. Вы мелодию придумали – вам нужен рояль, музыкальный инструмент, ноты, чернила. То есть, любая вещь – материал, а чтобы создать материал, нужна энергия. То есть, энергетика и материаловедение – это два вечных цивилизационных приоритета", - сказал он. "А душа?", - с улыбкой спросил Путин. "И третий приоритет – это душа и интеллект, совершенно верно. Вот и всё. Эти три, которыми мы обладаем, я думаю, одними из лучших в мире, ", - ответил Ковальчук.
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россия, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт, политика
Россия, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт, Политика
Ковальчук назвал один из цивилизационных приоритетов России

Ковальчук назвал развитие души одним из цивилизационных приоритетов России

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Развитие души - это один из цивилизационных приоритетов России, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ковальчук рассказал главе государства об основных приоритетах.
«
"Первый – любая человеческая мысль, возникшая в голове, материализуется в виде материалов. Вы придумали, например, картину – вам нужны краски, холст, мольберт и так далее. Вы мелодию придумали – вам нужен рояль, музыкальный инструмент, ноты, чернила. То есть, любая вещь – материал, а чтобы создать материал, нужна энергия. То есть, энергетика и материаловедение – это два вечных цивилизационных приоритета", - сказал он.
"А душа?", - с улыбкой спросил Путин.
"И третий приоритет – это душа и интеллект, совершенно верно. Вот и всё. Эти три, которыми мы обладаем, я думаю, одними из лучших в мире, ", - ответил Ковальчук.
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РоссияМихаил КовальчукВладимир ПутинКурчатовский институтПолитика
 
 
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