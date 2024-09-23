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"Впечатляет". В США пришли в восторг от примененного Россией в СВО оружия
"Впечатляет". В США пришли в восторг от примененного Россией в СВО оружия - РИА Новости, 23.09.2024
"Впечатляет". В США пришли в восторг от примененного Россией в СВО оружия
Российский истребитель Су-35 обладает характеристиками, которые позволяют ему конкурировать с западными аналогами, пишет The National Interest. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:46
2024-09-23T12:46
2024-09-23T16:32
технологии
нато
вооруженные силы украины
су-35
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 обладает характеристиками, которые позволяют ему конкурировать с западными аналогами, пишет The National Interest."Особенно впечатляет его радиолокационная система, способная обнаруживать самолеты на расстоянии до 350 километров. Один из экс-командующих НАТО рассказал, что если бы вражеский F-35 обнаружил его, то, скорее всего, отступил бы, так как Су-35 обладает сверхманевренностью", — поясняет издание.Автор материала отмечает и другие уникальные характеристики истребителя: он способен нести до 12 ракет малой дальности и четыре ракеты, способные преодолевать расстояние до 400 километров, оснащен эффективной системой РЭБ. Высокая боеспособность и продвинутая защита самолета стали причинами, по которым ВСУ просят предоставить им более современные модели, чем F-16, которые они только начали получать.Су-35 более чем способен противостоять другим современным истребителям, и он будет способен это делать в обозримом будущем, заключает NI.
https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html
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РИА Новости
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технологии, нато, вооруженные силы украины, су-35, f-35, f-16
Технологии, НАТО, Вооруженные силы Украины, Су-35, F-35, F-16
"Впечатляет". В США пришли в восторг от примененного Россией в СВО оружия
TNI: Су-35 обладает исключительными характеристиками
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Российский истребитель Су-35 обладает характеристиками, которые позволяют ему конкурировать с западными аналогами, пишет The National Interest
.
"Особенно впечатляет его радиолокационная система, способная обнаруживать самолеты на расстоянии до 350 километров. Один из экс-командующих НАТО рассказал, что если бы вражеский F-35 обнаружил его, то, скорее всего, отступил бы, так как Су-35 обладает сверхманевренностью", — поясняет издание.
Автор материала отмечает и другие уникальные характеристики истребителя: он способен нести до 12 ракет малой дальности и четыре ракеты, способные преодолевать расстояние до 400 километров, оснащен эффективной системой РЭБ. Высокая боеспособность и продвинутая защита самолета стали причинами, по которым ВСУ просят предоставить им более современные модели, чем F-16, которые они только начали получать.
Су-35 более чем способен противостоять другим современным истребителям, и он будет способен это делать в обозримом будущем, заключает NI.