https://ria.ru/20240923/rossiya-1974224208.html

"Впечатляет". В США пришли в восторг от примененного Россией в СВО оружия

"Впечатляет". В США пришли в восторг от примененного Россией в СВО оружия - РИА Новости, 23.09.2024

"Впечатляет". В США пришли в восторг от примененного Россией в СВО оружия

Российский истребитель Су-35 обладает характеристиками, которые позволяют ему конкурировать с западными аналогами, пишет The National Interest. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:46

2024-09-23T12:46

2024-09-23T16:32

технологии

нато

вооруженные силы украины

су-35

f-35

f-16

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 обладает характеристиками, которые позволяют ему конкурировать с западными аналогами, пишет The National Interest."Особенно впечатляет его радиолокационная система, способная обнаруживать самолеты на расстоянии до 350 километров. Один из экс-командующих НАТО рассказал, что если бы вражеский F-35 обнаружил его, то, скорее всего, отступил бы, так как Су-35 обладает сверхманевренностью", — поясняет издание.Автор материала отмечает и другие уникальные характеристики истребителя: он способен нести до 12 ракет малой дальности и четыре ракеты, способные преодолевать расстояние до 400 километров, оснащен эффективной системой РЭБ. Высокая боеспособность и продвинутая защита самолета стали причинами, по которым ВСУ просят предоставить им более современные модели, чем F-16, которые они только начали получать.Су-35 более чем способен противостоять другим современным истребителям, и он будет способен это делать в обозримом будущем, заключает NI.

https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, нато, вооруженные силы украины, су-35, f-35, f-16