Союзник Киева сделал дерзкий выпад в сторону России
Премьер Дании Фредериксен призвала перейти красные линии России
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен захотела резкой эскалации украинского конфликта с непредвиденными последствиями. Свою позицию она озвучила в интервью Bloomberg.
"Мое предложение таково: давайте прекратим дискуссию о красных линиях. Во время этого конфликта было ошибкой проводить публичную дискуссию о красных линиях", — заявила она, потребовав снять ограничения на нанесение ударов вглубь России западным оружием.
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, но при этом всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут. При этом, он напомнил, как ранее российский президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву бить дальнобойным оружием по России будет означать войну НАТО против государства.
Российский лидер также отмечал, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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