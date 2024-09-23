Рейтинг@Mail.ru
Союзник Киева сделал дерзкий выпад в сторону России - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 23.09.2024 (обновлено: 10:03 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/rossiya-1974176027.html
Союзник Киева сделал дерзкий выпад в сторону России
Союзник Киева сделал дерзкий выпад в сторону России - РИА Новости, 23.09.2024
Союзник Киева сделал дерзкий выпад в сторону России
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен захотела резкой эскалации украинского конфликта с непредвиденными последствиями. Свою позицию она озвучила в интервью... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:51
2024-09-23T10:03
в мире
россия
киев
дания
метте фредериксен
сергей лавров
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_84:0:3056:1672_1920x0_80_0_0_b2948316f10eafbbe6e706ba8e9e83b7.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен захотела резкой эскалации украинского конфликта с непредвиденными последствиями. Свою позицию она озвучила в интервью Bloomberg."Мое предложение таково: давайте прекратим дискуссию о красных линиях. Во время этого конфликта было ошибкой проводить публичную дискуссию о красных линиях", — заявила она, потребовав снять ограничения на нанесение ударов вглубь России западным оружием.В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, но при этом всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут. При этом, он напомнил, как ранее российский президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву бить дальнобойным оружием по России будет означать войну НАТО против государства.Российский лидер также отмечал, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20240922/zakharova-1974100169.html
россия
киев
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_90b45aafc391249c6617f6fbb1ccae02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, дания, метте фредериксен, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Киев, Дания, Метте Фредериксен, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Союзник Киева сделал дерзкий выпад в сторону России

Премьер Дании Фредериксен призвала перейти красные линии России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен захотела резкой эскалации украинского конфликта с непредвиденными последствиями. Свою позицию она озвучила в интервью Bloomberg.
"Мое предложение таково: давайте прекратим дискуссию о красных линиях. Во время этого конфликта было ошибкой проводить публичную дискуссию о красных линиях", — заявила она, потребовав снять ограничения на нанесение ударов вглубь России западным оружием.
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, но при этом всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут. При этом, он напомнил, как ранее российский президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву бить дальнобойным оружием по России будет означать войну НАТО против государства.
Российский лидер также отмечал, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Захарова одной фразой описала шаг, на который пошел Запад против России
22 сентября, 14:25
 
В миреРоссияКиевДанияМетте ФредериксенСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала