https://ria.ru/20240923/rossiya-1974157525.html

Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН

Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН - РИА Новости, 23.09.2024

Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН

Россия не знакома с "мирным планом" Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:40

2024-09-23T05:40

2024-09-23T06:35

в мире

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий полянский

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

ООН, 23 сен – РИА Новости. Россия не знакома с "мирным планом" Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Полянский, отвечая на вопросы корреспондента агентства о том, видела ли РФ соответствующий план и была ли приглашена на его обсуждение, сказал "нет"."Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил он.При этом Полянский отметил, что Западу придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек, и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества"."Это не очень-то просто сейчас, так что это для них сложная задача", – подытожил зампостпреда.

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974152866.html

https://ria.ru/20240921/zelenskij-1974016938.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон