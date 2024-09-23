Рейтинг@Mail.ru
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 23.09.2024 (обновлено: 06:35 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/rossiya-1974157525.html
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН - РИА Новости, 23.09.2024
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Россия не знакома с "мирным планом" Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:40
2024-09-23T06:35
в мире
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. Россия не знакома с "мирным планом" Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Полянский, отвечая на вопросы корреспондента агентства о том, видела ли РФ соответствующий план и была ли приглашена на его обсуждение, сказал "нет"."Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил он.При этом Полянский отметил, что Западу придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек, и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества"."Это не очень-то просто сейчас, так что это для них сложная задача", – подытожил зампостпреда.
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974152866.html
https://ria.ru/20240921/zelenskij-1974016938.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_345:154:2733:1945_1920x0_80_0_0_baa8ab766b63379a3b51cf6a65154649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, ООН
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН

Полянский: Россия не знакома с "мирным планом" Зеленского

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры ООН
Здание штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен – РИА Новости. Россия не знакома с "мирным планом" Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН, заявил дипломат
Вчера, 03:06
Полянский, отвечая на вопросы корреспондента агентства о том, видела ли РФ соответствующий план и была ли приглашена на его обсуждение, сказал "нет".
"Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил он.
При этом Полянский отметил, что Западу придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек, и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества".
"Это не очень-то просто сейчас, так что это для них сложная задача", – подытожил зампостпреда.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Зеленский хочет реализовать "план победы" до ухода Байдена, пишут СМИ
21 сентября, 18:21
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПолянскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала