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Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН - РИА Новости, 23.09.2024
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Россия не знакома с "мирным планом" Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:40
2024-09-23T05:40
2024-09-23T06:35
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Россия не знакома с "мирным планом" Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Полянский, отвечая на вопросы корреспондента агентства о том, видела ли РФ соответствующий план и была ли приглашена на его обсуждение, сказал "нет"."Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил он.При этом Полянский отметил, что Западу придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек, и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества"."Это не очень-то просто сейчас, так что это для них сложная задача", – подытожил зампостпреда.
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974152866.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, ООН
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Полянский: Россия не знакома с "мирным планом" Зеленского
ООН, 23 сен – РИА Новости. Россия не знакома с "мирным планом" Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины
. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва
отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Полянский, отвечая на вопросы корреспондента агентства о том, видела ли РФ соответствующий план и была ли приглашена на его обсуждение, сказал "нет".
"Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил он.
При этом Полянский отметил, что Западу придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек, и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества".
"Это не очень-то просто сейчас, так что это для них сложная задача", – подытожил зампостпреда.