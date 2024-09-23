https://ria.ru/20240923/rossiya-1974153747.html

Вильфанд рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России

Вильфанд рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России - РИА Новости, 23.09.2024

Вильфанд рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России

Бархатный сезон на юге европейской России, когда температуры воздуха и воды будут в диапазоне 22-27 градусов, продлится дольше обычного и закончится не раньше... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T03:36

2024-09-23T03:36

2024-09-23T03:36

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973445194_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ce50561916b63bcf85db3934f53f631c.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на юге европейской России, когда температуры воздуха и воды будут в диапазоне 22-27 градусов, продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На юге европейской России температура будет около нормы, но там нормы высокие, поэтому там просто замечательная погода. Температура преимущественно 22-27 градусов, и температура воды по-прежнему высокая. Настоящий бархатный сезон – он поздно начался и поздно закончится, не раньше середины октября", - сказал Вильфанд. Бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и комфортная.

https://ria.ru/20240922/pogoda-1974120302.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии, погода