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Вильфанд рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России - РИА Новости, 23.09.2024
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03:36 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/rossiya-1974153747.html
Вильфанд рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России
Вильфанд рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России - РИА Новости, 23.09.2024
Вильфанд рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России
Бархатный сезон на юге европейской России, когда температуры воздуха и воды будут в диапазоне 22-27 градусов, продлится дольше обычного и закончится не раньше... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T03:36
2024-09-23T03:36
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
погода
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на юге европейской России, когда температуры воздуха и воды будут в диапазоне 22-27 градусов, продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На юге европейской России температура будет около нормы, но там нормы высокие, поэтому там просто замечательная погода. Температура преимущественно 22-27 градусов, и температура воды по-прежнему высокая. Настоящий бархатный сезон – он поздно начался и поздно закончится, не раньше середины октября", - сказал Вильфанд. Бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и комфортная.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии, погода
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России, Погода
Вильфанд рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России

Вильфанд: бархатный сезон на юге европейской России продлится дольше обычного

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди на набережной в Ялте
Люди на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди на набережной в Ялте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на юге европейской России, когда температуры воздуха и воды будут в диапазоне 22-27 градусов, продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На юге европейской России температура будет около нормы, но там нормы высокие, поэтому там просто замечательная погода. Температура преимущественно 22-27 градусов, и температура воды по-прежнему высокая. Настоящий бархатный сезон – он поздно начался и поздно закончится, не раньше середины октября", - сказал Вильфанд.
Бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и комфортная.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в РоссииПогода
 
 
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