Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал сообщения о планах США оставить ракеты на Филиппинах - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/rossija-1974256464.html
МИД прокомментировал сообщения о планах США оставить ракеты на Филиппинах
МИД прокомментировал сообщения о планах США оставить ракеты на Филиппинах - РИА Новости, 23.09.2024
МИД прокомментировал сообщения о планах США оставить ракеты на Филиппинах
Россия будет принимать все необходимые материальные меры в военной области для создания контрбалансов, если американские ракеты средней и меньшей дальности не... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:34
2024-09-23T15:34
сша
россия
филиппины
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые материальные меры в военной области для создания контрбалансов, если американские ракеты средней и меньшей дальности не будут перебазированы с Филиппин обратно в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В зависимости от оценки ситуации и от потребностей, которые анализируются специалистами, все необходимые решения будут приниматься. Мы, конечно, обратили внимание на эти тревожные сообщения в информпространстве", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США передумали возвращать с Филиппин ракетные комплексы, развернутые там на время учений. Он добавил, что в Москве считают, что информация в публичном пространстве о том что где размещается, на какой основе, что постоянно будет где-то находиться, что завозится под какие-то цели - учения, тренировки, слаживания, что ротируется, что фиксируется на постоянной основе на тех или иных направлениях, или в тех или иных точках - это все хорошо известный и давно апробированный прием США и их союзников, не только в Европе, но и в Азии. "Поэтому никакого элемента новизны в том, что сейчас муссируется в публичном пространстве нет. Мы всегда исходим в наших оценках и нашем планировании из худших сценариев, потому что добра и позитива от США ждать не приходится. Политики и руководство этой страны нацелены на продолжение безоглядного эскалационного курса, причем это относится не только к взаимоотношениям с Россией, но и к их поведению применительно к Китаю. Но для нас небезразлично что есть в этом регионе", - подчеркнул Рябков. "Конечно, как это было неоднократно заявлено, с нашей стороны будут предприниматься все необходимые меры материального характера и практического свойства, в том числе непосредственно в военной области в плане создания контрбалансов", - заключил замминистра.ВС США в апреле развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июле заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) нужны мир и процветание, а не ракеты средней дальности и противостояние.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974096556.html
сша
россия
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, филиппины, сергей рябков
США, Россия, Филиппины, Сергей Рябков
МИД прокомментировал сообщения о планах США оставить ракеты на Филиппинах

Рябков: Россия примет меры в военной области, если США не перебазируют ракеты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые материальные меры в военной области для создания контрбалансов, если американские ракеты средней и меньшей дальности не будут перебазированы с Филиппин обратно в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В зависимости от оценки ситуации и от потребностей, которые анализируются специалистами, все необходимые решения будут приниматься. Мы, конечно, обратили внимание на эти тревожные сообщения в информпространстве", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США передумали возвращать с Филиппин ракетные комплексы, развернутые там на время учений.
Он добавил, что в Москве считают, что информация в публичном пространстве о том что где размещается, на какой основе, что постоянно будет где-то находиться, что завозится под какие-то цели - учения, тренировки, слаживания, что ротируется, что фиксируется на постоянной основе на тех или иных направлениях, или в тех или иных точках - это все хорошо известный и давно апробированный прием США и их союзников, не только в Европе, но и в Азии.
"Поэтому никакого элемента новизны в том, что сейчас муссируется в публичном пространстве нет. Мы всегда исходим в наших оценках и нашем планировании из худших сценариев, потому что добра и позитива от США ждать не приходится. Политики и руководство этой страны нацелены на продолжение безоглядного эскалационного курса, причем это относится не только к взаимоотношениям с Россией, но и к их поведению применительно к Китаю. Но для нас небезразлично что есть в этом регионе", - подчеркнул Рябков.
"Конечно, как это было неоднократно заявлено, с нашей стороны будут предприниматься все необходимые меры материального характера и практического свойства, в том числе непосредственно в военной области в плане создания контрбалансов", - заключил замминистра.
ВС США в апреле развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июле заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) нужны мир и процветание, а не ракеты средней дальности и противостояние.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В США высказались о постоянных военных базах на границе с Россией
22 сентября, 13:55
 
СШАРоссияФилиппиныСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала