https://ria.ru/20240923/rossija-1974256464.html

МИД прокомментировал сообщения о планах США оставить ракеты на Филиппинах

МИД прокомментировал сообщения о планах США оставить ракеты на Филиппинах - РИА Новости, 23.09.2024

МИД прокомментировал сообщения о планах США оставить ракеты на Филиппинах

Россия будет принимать все необходимые материальные меры в военной области для создания контрбалансов, если американские ракеты средней и меньшей дальности не... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:34

2024-09-23T15:34

2024-09-23T15:34

сша

россия

филиппины

сергей рябков

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые материальные меры в военной области для создания контрбалансов, если американские ракеты средней и меньшей дальности не будут перебазированы с Филиппин обратно в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В зависимости от оценки ситуации и от потребностей, которые анализируются специалистами, все необходимые решения будут приниматься. Мы, конечно, обратили внимание на эти тревожные сообщения в информпространстве", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США передумали возвращать с Филиппин ракетные комплексы, развернутые там на время учений. Он добавил, что в Москве считают, что информация в публичном пространстве о том что где размещается, на какой основе, что постоянно будет где-то находиться, что завозится под какие-то цели - учения, тренировки, слаживания, что ротируется, что фиксируется на постоянной основе на тех или иных направлениях, или в тех или иных точках - это все хорошо известный и давно апробированный прием США и их союзников, не только в Европе, но и в Азии. "Поэтому никакого элемента новизны в том, что сейчас муссируется в публичном пространстве нет. Мы всегда исходим в наших оценках и нашем планировании из худших сценариев, потому что добра и позитива от США ждать не приходится. Политики и руководство этой страны нацелены на продолжение безоглядного эскалационного курса, причем это относится не только к взаимоотношениям с Россией, но и к их поведению применительно к Китаю. Но для нас небезразлично что есть в этом регионе", - подчеркнул Рябков. "Конечно, как это было неоднократно заявлено, с нашей стороны будут предприниматься все необходимые меры материального характера и практического свойства, в том числе непосредственно в военной области в плане создания контрбалансов", - заключил замминистра.ВС США в апреле развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июле заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) нужны мир и процветание, а не ракеты средней дальности и противостояние.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974096556.html

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сша, россия, филиппины, сергей рябков