https://ria.ru/20240923/rossija-1974174182.html

Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении

Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении - РИА Новости, 23.09.2024

Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев подписали меморандум о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:55

2024-09-23T09:55

2024-09-23T09:55

союзное государство

россия

белоруссия

михаил мурашко

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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, передаёт корреспондент РИА Новости. Мурашко после подписания сообщил журналистам, что в первую очередь меморандум посвящён оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. На первой совместной коллегии в прошлом году Россия и Белоруссия обсудили проблемы и задачи, которые стоят перед системами здравоохранения, и, соответственно, наметили план действий, пояснил он. Целью меморандума является укрепление и развитие сотрудничества в области медицины катастроф между сторонами в духе равенства и партнерства, говорится в тексте документа. Согласно меморандуму, стороны планируют обмениваться опытом и информацией о научно-технических достижениях в области медицины катастроф и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Россия и Белоруссия намереваются дополнительно проработать механизм медицинской эвакуации граждан, пострадавших при ЧС. Стороны планируют также проводить совместные учения и тренировки по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе с участием мобильных медицинских формирований.

https://ria.ru/20240901/mediakholding-1969865413.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, михаил мурашко