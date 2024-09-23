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Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении - РИА Новости, 23.09.2024
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Союзное государство
 
09:55 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/rossija-1974174182.html
Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении
Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении - РИА Новости, 23.09.2024
Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев подписали меморандум о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:55
2024-09-23T09:55
союзное государство
россия
белоруссия
михаил мурашко
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, передаёт корреспондент РИА Новости. Мурашко после подписания сообщил журналистам, что в первую очередь меморандум посвящён оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. На первой совместной коллегии в прошлом году Россия и Белоруссия обсудили проблемы и задачи, которые стоят перед системами здравоохранения, и, соответственно, наметили план действий, пояснил он. Целью меморандума является укрепление и развитие сотрудничества в области медицины катастроф между сторонами в духе равенства и партнерства, говорится в тексте документа. Согласно меморандуму, стороны планируют обмениваться опытом и информацией о научно-технических достижениях в области медицины катастроф и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Россия и Белоруссия намереваются дополнительно проработать механизм медицинской эвакуации граждан, пострадавших при ЧС. Стороны планируют также проводить совместные учения и тренировки по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе с участием мобильных медицинских формирований.
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россия, белоруссия, михаил мурашко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мурашко

Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении

© Официальный Минздрав - новости здравоохранения и фармацевтики Республики Беларусь/TelegramМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев во время подписания меморандума о сотрудничестве
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев во время подписания меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Официальный Минздрав - новости здравоохранения и фармацевтики Республики Беларусь/Telegram
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мурашко после подписания сообщил журналистам, что в первую очередь меморандум посвящён оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. На первой совместной коллегии в прошлом году Россия и Белоруссия обсудили проблемы и задачи, которые стоят перед системами здравоохранения, и, соответственно, наметили план действий, пояснил он.
Целью меморандума является укрепление и развитие сотрудничества в области медицины катастроф между сторонами в духе равенства и партнерства, говорится в тексте документа.
Согласно меморандуму, стороны планируют обмениваться опытом и информацией о научно-технических достижениях в области медицины катастроф и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Россия и Белоруссия намереваются дополнительно проработать механизм медицинской эвакуации граждан, пострадавших при ЧС.
Стороны планируют также проводить совместные учения и тренировки по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе с участием мобильных медицинских формирований.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМихаил Мурашко
 
 
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