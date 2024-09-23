https://ria.ru/20240923/rospotrebnadzor-1974203335.html

Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестном заболевании в Индии

Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестном заболевании в Индии - РИА Новости, 23.09.2024

Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестном заболевании в Индии

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном заболевании в Индии, от которого, по сообщениям СМИ, умерли 15 человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:36

2024-09-23T11:36

2024-09-23T11:36

здоровье - общество

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном заболевании в Индии, от которого, по сообщениям СМИ, умерли 15 человек, сообщила пресс-служба ведомства. По сообщениям из СМИ, в западной части Индии от неизвестного заболевания умерли 15 человек, причина пока не установлена, пояснили в пресс-службе. "Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. Ведомство держит на контроле сообщения о неизвестном заболевании в Индии",- говорится в сообщении. В сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база, имеются штаты подготовленных специалистов, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет максимально быстро выявлять риски и принимать дополнительные меры, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240914/kholera-1972638872.html

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индия

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здоровье - общество, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)