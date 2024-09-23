https://ria.ru/20240923/reyting-1974294967.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU) - РИА Новости, 23.09.2024
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU), прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:21
2024-09-23T18:21
2024-09-23T18:22
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU), прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона. Кредитный рейтинг Оренбургской области обусловлен умеренно высокой операционной эффективностью бюджета, гибкостью бюджетных расходов, а также низкой долговой нагрузкой при плавном графике погашения долга. "Одним из ключевых факторов рейтинговой оценки является низкий уровень долговой нагрузки. По итогам 2023 года отношение долга к текущим доходам региона находилось на уровне 17%, а на конец текущего года может составить 14%, что соответствует низкой долговой нагрузке", – прокомментировал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Регион уже погасил бюджетный кредит в текущем году. Он был получен в 2023 году в целях опережающего финансирования расходных обязательств, а также регион погасил запланированную часть долга по облигациям. Оренбургская область привлекла 388 миллионов рублей в рамках бюджетного инфраструктурного кредита, тем не менее по состоянию на первое августа текущего года ее долг сократился на 21%. Оценка ликвидности бюджета области соответствует умеренно высокому уровню. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
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оренбургская область, денис паслер, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU), прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона.
Кредитный рейтинг Оренбургской области обусловлен умеренно высокой операционной эффективностью бюджета, гибкостью бюджетных расходов, а также низкой долговой нагрузкой при плавном графике погашения долга.
"Одним из ключевых факторов рейтинговой оценки является низкий уровень долговой нагрузки. По итогам 2023 года отношение долга к текущим доходам региона находилось на уровне 17%, а на конец текущего года может составить 14%, что соответствует низкой долговой нагрузке", – прокомментировал губернатор региона Денис Паслер
, его слова приводит пресс-служба.
Регион уже погасил бюджетный кредит в текущем году. Он был получен в 2023 году в целях опережающего финансирования расходных обязательств, а также регион погасил запланированную часть долга по облигациям.
Оренбургская область привлекла 388 миллионов рублей в рамках бюджетного инфраструктурного кредита, тем не менее по состоянию на первое августа текущего года ее долг сократился на 21%.
Оценка ликвидности бюджета области соответствует умеренно высокому уровню. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.