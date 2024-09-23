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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU) - РИА Новости, 23.09.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:21 23.09.2024 (обновлено: 18:22 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/reyting-1974294967.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU) - РИА Новости, 23.09.2024
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU), прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:21
2024-09-23T18:22
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU), прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона. Кредитный рейтинг Оренбургской области обусловлен умеренно высокой операционной эффективностью бюджета, гибкостью бюджетных расходов, а также низкой долговой нагрузкой при плавном графике погашения долга. "Одним из ключевых факторов рейтинговой оценки является низкий уровень долговой нагрузки. По итогам 2023 года отношение долга к текущим доходам региона находилось на уровне 17%, а на конец текущего года может составить 14%, что соответствует низкой долговой нагрузке", – прокомментировал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Регион уже погасил бюджетный кредит в текущем году. Он был получен в 2023 году в целях опережающего финансирования расходных обязательств, а также регион погасил запланированную часть долга по облигациям. Оренбургская область привлекла 388 миллионов рублей в рамках бюджетного инфраструктурного кредита, тем не менее по состоянию на первое августа текущего года ее долг сократился на 21%. Оценка ликвидности бюджета области соответствует умеренно высокому уровню. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
https://ria.ru/20240920/pasler-1973850328.html
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оренбургская область, денис паслер, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU)

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU), прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона.
Кредитный рейтинг Оренбургской области обусловлен умеренно высокой операционной эффективностью бюджета, гибкостью бюджетных расходов, а также низкой долговой нагрузкой при плавном графике погашения долга.
"Одним из ключевых факторов рейтинговой оценки является низкий уровень долговой нагрузки. По итогам 2023 года отношение долга к текущим доходам региона находилось на уровне 17%, а на конец текущего года может составить 14%, что соответствует низкой долговой нагрузке", – прокомментировал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Регион уже погасил бюджетный кредит в текущем году. Он был получен в 2023 году в целях опережающего финансирования расходных обязательств, а также регион погасил запланированную часть долга по облигациям.
Оренбургская область привлекла 388 миллионов рублей в рамках бюджетного инфраструктурного кредита, тем не менее по состоянию на первое августа текущего года ее долг сократился на 21%.
Оценка ликвидности бюджета области соответствует умеренно высокому уровню. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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