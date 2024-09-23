https://ria.ru/20240923/radioelektronika-1974210030.html

Мишустин рассказал о перспективах развития отрасли радиоэлектроники

Мишустин рассказал о перспективах развития отрасли радиоэлектроники - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин рассказал о перспективах развития отрасли радиоэлектроники

Радиоэлектроника РФ преобразуется из отрасли, находившейся в системном упадке, в инновационную основу прогресса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:56

2024-09-23T11:56

2024-09-23T12:05

экономика

россия

михаил мишустин

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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Радиоэлектроника РФ преобразуется из отрасли, находившейся в системном упадке, в инновационную основу прогресса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап – переходный. Из отрасли, находившейся в системном упадке и отстающей от уровня развитых стран на десятки лет, она преобразуется в действительно инновационную основу научно-технологического и экономического прогресса нашей страны на долгосрочную перспективу", - сообщил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20240923/mishustin-1974208522.html

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экономика, россия, михаил мишустин