https://ria.ru/20240923/putin-1974228082.html

Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте, заявили в Кремле

Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2024

Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, находятся в ежедневном контакте,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:12

2024-09-23T13:12

2024-09-23T13:12

россия

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

генеральная ассамблея оон

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, находятся в ежедневном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, министр иностранных дел в ежедневном контакте с президентом, поэтому, конечно же, это ежедневное общение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, встретится ли Лавров с Путиным перед поездкой на Генассамблею ООН. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240910/genassambleya_oon-1971728546.html

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россия, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)