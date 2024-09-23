https://ria.ru/20240923/putin-1974228082.html
Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте, заявили в Кремле
Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2024
Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, находятся в ежедневном контакте,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:12
2024-09-23T13:12
2024-09-23T13:12
россия
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
генеральная ассамблея оон
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, находятся в ежедневном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, министр иностранных дел в ежедневном контакте с президентом, поэтому, конечно же, это ежедневное общение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, встретится ли Лавров с Путиным перед поездкой на Генассамблею ООН. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240910/genassambleya_oon-1971728546.html
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россия, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте, заявили в Кремле
Песков: Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте перед Генассамблей ООН