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Появились подробности инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 23.09.2024
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08:14 23.09.2024 (обновлено: 10:44 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/produktsija-1974165354.html
Появились подробности инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае
Появились подробности инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 23.09.2024
Появились подробности инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае
В магазине в селе Красная Сопка Красноярского края, где купила продукты семья, попавшая в больницу с отравлением, обнаружили нарушения, сообщило региональное... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:14
2024-09-23T10:44
происшествия
красноярский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
отравление семьи в красноярском крае
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. В магазине в селе Красная Сопка Красноярского края, где купила продукты семья, попавшая в больницу с отравлением, обнаружили нарушения, сообщило региональное управление Россельхознадзора в Telegram-канале. "По результатам анализа ФГИС "Меркурий" можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость", — говорится в релизе. Ведомство провело мониторинг, который показал, что за этот год на продукцию животного происхождения оформляли только 41 ветеринарный сопроводительный документ. Документы на пельмени, которые купила семья, оформили лишь 23 сентября, они касались шести партий общим весом в 21 килограмм. Продукция поступала от четырех разных производителей, среди которых — известные компании из Алтайского края, Челябинской и Новосибирской областей.Родители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице.Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Но, несмотря на усилия медиков, умерли и два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание, и следователи намерены допросить их. Сообщалось, что мать семейства беременна пятым ребенком.При этом позднее региональный главк Следственного комитета отметил, что глава семьи единственный выпил лекарство, когда почувствовал недомогание. В свою очередь, по словам его супруги, посторонних веществ во время приготовления она не добавляла, а пельмени самостоятельно сварили двое детей.СК возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина, его хозяина и продавца допросили.
https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974081485.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, красноярский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), отравление семьи в красноярском крае, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Отравление семьи в Красноярском крае, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае

В сельском магазине под Красноярском, где отравилась семья, выявили нарушения

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramВ доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. В магазине в селе Красная Сопка Красноярского края, где купила продукты семья, попавшая в больницу с отравлением, обнаружили нарушения, сообщило региональное управление Россельхознадзора в Telegram-канале.
«
"По результатам анализа ФГИС "Меркурий" можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость", — говорится в релизе.
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна
22 сентября, 11:59
Ведомство провело мониторинг, который показал, что за этот год на продукцию животного происхождения оформляли только 41 ветеринарный сопроводительный документ. Документы на пельмени, которые купила семья, оформили лишь 23 сентября, они касались шести партий общим весом в 21 килограмм. Продукция поступала от четырех разных производителей, среди которых — известные компании из Алтайского края, Челябинской и Новосибирской областей.
Родители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице.
Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Но, несмотря на усилия медиков, умерли и два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.
Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание, и следователи намерены допросить их. Сообщалось, что мать семейства беременна пятым ребенком.
При этом позднее региональный главк Следственного комитета отметил, что глава семьи единственный выпил лекарство, когда почувствовал недомогание. В свою очередь, по словам его супруги, посторонних веществ во время приготовления она не добавляла, а пельмени самостоятельно сварили двое детей.
СК возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина, его хозяина и продавца допросили.
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ПроисшествияКрасноярский крайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Отравление семьи в Красноярском краеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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