https://ria.ru/20240923/primore-1974152389.html

В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев

В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев - РИА Новости, 23.09.2024

В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев

Следователи полиции в Приморье расследуют уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, незаконном хранении и сбыте наркотиков и легализации... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T02:54

2024-09-23T02:54

2024-09-23T02:54

происшествия

приморский край

россия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Следователи полиции в Приморье расследуют уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, незаконном хранении и сбыте наркотиков и легализации криминальных доходов в отношении 18 участников организованного преступного сообщества наркоторговцев, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении 18 местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, а также в легализации криминальных доходов", - говорится в сообщении. По данным полиции, криминальную организацию создал и возглавил в 2021 году житель Уссурийска. В криминальный бизнес он вовлёк десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и семь женщин от 23 до 51 года. Участники ОПС организовали в теневом сегменте интернета работу "маркетплейса" по торговле запрещенными веществами на территории Приморского края. Свои действия участники преступного сообщества координировали анонимно с помощью мессенджера. "Бесконтактным способом сбывали не только разовые дозы, но и крупные партии. Для сокрытия источника доходов торговля велась через криптовалютные кошельки, что позволило легализовать полученные нелегальным путем более 12,7 миллиона рублей. За эту работу отвечала 51-летняя жительница Уссурийска, выполнявшая функции "бухгалтера", - отмечается в сообщении. Уточняется, что в настоящее время задокументировано 20 совершенных членами ОПС преступлений. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов метилэфедрона, порядка 3,5 килограммов мефедрона, а также масло каннабиса, гашиш и экстази. Отмечается, что расследование уголовных дел продолжается, 16 фигурантов находятся под стражей, еще двое - под домашним арестом.

https://rsport.ria.ru/20240819/izbienie-1967119626.html

https://ria.ru/20240911/kriminal--1971871545.html

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происшествия, приморский край, россия, уссурийск