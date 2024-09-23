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В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев - РИА Новости, 23.09.2024
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02:54 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/primore-1974152389.html
В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев
В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев - РИА Новости, 23.09.2024
В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев
Следователи полиции в Приморье расследуют уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, незаконном хранении и сбыте наркотиков и легализации... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T02:54
2024-09-23T02:54
происшествия
приморский край
россия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Следователи полиции в Приморье расследуют уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, незаконном хранении и сбыте наркотиков и легализации криминальных доходов в отношении 18 участников организованного преступного сообщества наркоторговцев, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении 18 местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, а также в легализации криминальных доходов", - говорится в сообщении. По данным полиции, криминальную организацию создал и возглавил в 2021 году житель Уссурийска. В криминальный бизнес он вовлёк десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и семь женщин от 23 до 51 года. Участники ОПС организовали в теневом сегменте интернета работу "маркетплейса" по торговле запрещенными веществами на территории Приморского края. Свои действия участники преступного сообщества координировали анонимно с помощью мессенджера. "Бесконтактным способом сбывали не только разовые дозы, но и крупные партии. Для сокрытия источника доходов торговля велась через криптовалютные кошельки, что позволило легализовать полученные нелегальным путем более 12,7 миллиона рублей. За эту работу отвечала 51-летняя жительница Уссурийска, выполнявшая функции "бухгалтера", - отмечается в сообщении. Уточняется, что в настоящее время задокументировано 20 совершенных членами ОПС преступлений. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов метилэфедрона, порядка 3,5 килограммов мефедрона, а также масло каннабиса, гашиш и экстази. Отмечается, что расследование уголовных дел продолжается, 16 фигурантов находятся под стражей, еще двое - под домашним арестом.
https://rsport.ria.ru/20240819/izbienie-1967119626.html
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происшествия, приморский край, россия, уссурийск
Происшествия, Приморский край, Россия, Уссурийск
В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев

В Приморье 18 человек обвиняют в организации и участии в преступном сообществе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Следователи полиции в Приморье расследуют уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, незаконном хранении и сбыте наркотиков и легализации криминальных доходов в отношении 18 участников организованного преступного сообщества наркоторговцев, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
"Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении 18 местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, а также в легализации криминальных доходов", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, криминальную организацию создал и возглавил в 2021 году житель Уссурийска. В криминальный бизнес он вовлёк десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и семь женщин от 23 до 51 года. Участники ОПС организовали в теневом сегменте интернета работу "маркетплейса" по торговле запрещенными веществами на территории Приморского края. Свои действия участники преступного сообщества координировали анонимно с помощью мессенджера.
"Бесконтактным способом сбывали не только разовые дозы, но и крупные партии. Для сокрытия источника доходов торговля велась через криптовалютные кошельки, что позволило легализовать полученные нелегальным путем более 12,7 миллиона рублей. За эту работу отвечала 51-летняя жительница Уссурийска, выполнявшая функции "бухгалтера", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время задокументировано 20 совершенных членами ОПС преступлений. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов метилэфедрона, порядка 3,5 килограммов мефедрона, а также масло каннабиса, гашиш и экстази.
Отмечается, что расследование уголовных дел продолжается, 16 фигурантов находятся под стражей, еще двое - под домашним арестом.
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