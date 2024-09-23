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На Урале вынесли приговор механику, выпустившему в рейс неисправный автобус
На Урале вынесли приговор механику, выпустившему в рейс неисправный автобус - РИА Новости, 23.09.2024
На Урале вынесли приговор механику, выпустившему в рейс неисправный автобус
Городской суд Лесного Свердловской области приговорил к 4 годам колонии бывшего механика автотранспортного предприятия, выпустившего в рейс неисправный автобус, РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:18
2024-09-23T11:18
2024-09-23T11:18
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свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Городской суд Лесного Свердловской области приговорил к 4 годам колонии бывшего механика автотранспортного предприятия, выпустившего в рейс неисправный автобус, который задавил 8 человек, сообщает областная прокуратура. По данным следствия, в закрытом городе Лесной Свердловской области 10 июня 2021 года автобус, имевший неисправную тормозную систему, с работниками местного предприятия наехал на людей, погибли восемь пешеходов и еще двое получили тяжелые травмы. Водителю ПАЗа правоохранители вменили нарушение ПДД, механику, отправившему в рейс автобус, – выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, а директору "Нижнетуринского автотранспортного предприятия" – оказание небезопасных услуг. "Городской суд Лесного назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, сроком на 3 года", – говорится в сообщении. По уточнению прокуратуры, обвиняемый, работая по договору от "Нижнетуринского Туратрансагентства", не проконтролировал состояние автобуса и выпустил его в рейс, а сам в путевом листе написал о его исправности. Гособвинитель просил суд назначить механику 6 лет колонии. Ранее водителя автобуса приговорили к 4 годам колонии, но после он был оправдан – суд не нашел в его действиях состава преступления. Директора автотранспортного предприятия сначала приговорили к году ограничения свободы, но после также оправдали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, лесной, свердловская область, дтп
Происшествия, Лесной, Свердловская область, ДТП
На Урале вынесли приговор механику, выпустившему в рейс неисправный автобус
Экс-механику дали 4 года колонии из-за смертельного ДТП с неисправным автобусом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости.
Городской суд Лесного Свердловской области приговорил к 4 годам колонии бывшего механика автотранспортного предприятия, выпустившего в рейс неисправный автобус, который задавил 8 человек, сообщает областная прокуратура
.
По данным следствия, в закрытом городе Лесной Свердловской области 10 июня 2021 года автобус, имевший неисправную тормозную систему, с работниками местного предприятия наехал на людей, погибли восемь пешеходов и еще двое получили тяжелые травмы. Водителю ПАЗа правоохранители вменили нарушение ПДД, механику, отправившему в рейс автобус, – выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, а директору "Нижнетуринского автотранспортного предприятия" – оказание небезопасных услуг.
"Городской суд Лесного назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, сроком на 3 года", – говорится в сообщении.
По уточнению прокуратуры, обвиняемый, работая по договору от "Нижнетуринского Туратрансагентства", не проконтролировал состояние автобуса и выпустил его в рейс, а сам в путевом листе написал о его исправности. Гособвинитель просил суд назначить механику 6 лет колонии.
Ранее водителя автобуса приговорили к 4 годам колонии, но после он был оправдан – суд не нашел в его действиях состава преступления. Директора автотранспортного предприятия сначала приговорили к году ограничения свободы, но после также оправдали.