https://ria.ru/20240923/prigovor-1974194171.html

На Урале вынесли приговор механику, выпустившему в рейс неисправный автобус

На Урале вынесли приговор механику, выпустившему в рейс неисправный автобус - РИА Новости, 23.09.2024

На Урале вынесли приговор механику, выпустившему в рейс неисправный автобус

Городской суд Лесного Свердловской области приговорил к 4 годам колонии бывшего механика автотранспортного предприятия, выпустившего в рейс неисправный автобус, РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:18

2024-09-23T11:18

2024-09-23T11:18

происшествия

лесной

свердловская область

дтп

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Городской суд Лесного Свердловской области приговорил к 4 годам колонии бывшего механика автотранспортного предприятия, выпустившего в рейс неисправный автобус, который задавил 8 человек, сообщает областная прокуратура. По данным следствия, в закрытом городе Лесной Свердловской области 10 июня 2021 года автобус, имевший неисправную тормозную систему, с работниками местного предприятия наехал на людей, погибли восемь пешеходов и еще двое получили тяжелые травмы. Водителю ПАЗа правоохранители вменили нарушение ПДД, механику, отправившему в рейс автобус, – выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, а директору "Нижнетуринского автотранспортного предприятия" – оказание небезопасных услуг. "Городской суд Лесного назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, сроком на 3 года", – говорится в сообщении. По уточнению прокуратуры, обвиняемый, работая по договору от "Нижнетуринского Туратрансагентства", не проконтролировал состояние автобуса и выпустил его в рейс, а сам в путевом листе написал о его исправности. Гособвинитель просил суд назначить механику 6 лет колонии. Ранее водителя автобуса приговорили к 4 годам колонии, но после он был оправдан – суд не нашел в его действиях состава преступления. Директора автотранспортного предприятия сначала приговорили к году ограничения свободы, но после также оправдали.

https://ria.ru/20240625/mototsiklist-1955206712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лесной, свердловская область, дтп