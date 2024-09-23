https://ria.ru/20240923/pridnestrove-1974267629.html

Отказ Кишинева от ПМР ради ЕС не будет означать признания, считает эксперт

Отказ Кишинева от ПМР ради ЕС не будет означать признания, считает эксперт - РИА Новости, 23.09.2024

Отказ Кишинева от ПМР ради ЕС не будет означать признания, считает эксперт

Отказ Кишинева от Приднестровья ради возможного вступления в Евросоюз не будет означать автоматического признания Приднестровской Молдавской Республики, заявил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:17

2024-09-23T16:17

2024-09-23T16:17

кишинев

молдавия

россия

майя санду

евросоюз

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Отказ Кишинева от Приднестровья ради возможного вступления в Евросоюз не будет означать автоматического признания Приднестровской Молдавской Республики, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее президент мОЛДАВИИ Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько лет у Кишинева появится возможность решить "приднестровскую проблему", а если этого не произойдет, то европейскую интеграцию власти откладывать не намерены, в ЕС республика, по словам президента, будет вступать в два этапа – сначала правый берег, потом левый. "Увы, в нынешних условиях отказ Молдавии от Приднестровья вовсе не будет означать международного признания республики. Это будет означать, что ее территория становится некоей "серой зоной", за судьбу которой Кишинев больше не отвечает", - сказал Шорников. Он уточнил, что с точки зрения международного права ответственность за регион будет нести Россия, которая держит на Днестре небольшой военный контингент. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. "Если состоится хотя бы формальное приднестровское урегулирование, миссия российского миротворческого контингента окажется завершена и российским военным придется покинуть регион. После этого никто не сможет гарантировать ни сохранение за Россией ее собственности в регионе, ни защиту прав ее граждан и соотечественников, проживающих здесь", - отметил собеседник агентства. Он полагает, что у Киева, который уже осуществлял вторжение на международно признанную территорию Российской Федерации, не остается формальных препятствий для вторжения в Приднестровье. По крайней мере, формального разрешения Кишинева на такую операцию уже не потребуется. "Приднестровье хотят поставить перед выбором: либо добровольное вхождение в состав Молдавии, либо оккупация Украиной", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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кишинев, молдавия, россия, майя санду, евросоюз, в мире