https://ria.ru/20240923/pravitelstvo-1974228435.html

Правительство поручило доработать проект о наказании за оскорбление власти

Правительство поручило доработать проект о наказании за оскорбление власти - РИА Новости, 23.09.2024

Правительство поручило доработать проект о наказании за оскорбление власти

Правительство РФ поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:28

2024-09-23T13:28

2024-09-23T13:28

россия

кабинет министров рф

законопроект

общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ, копия проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении РИА Новости."Принимая во внимание позицию Верховного Суда Российской Федерации правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.Законопроектом предлагается дополнить статью 298 ("Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации") и статью 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за совершение данных преступлений с использованием интернета и СМИ.Также законопроектом предлагается усилить санкции названных статей УК РФ, а также статьи 297 ("Неуважение к суду").

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россия, кабинет министров рф, законопроект, общество