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Правительство поручило доработать проект о наказании за оскорбление власти - РИА Новости, 23.09.2024
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13:28 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/pravitelstvo-1974228435.html
Правительство поручило доработать проект о наказании за оскорбление власти
Правительство поручило доработать проект о наказании за оскорбление власти - РИА Новости, 23.09.2024
Правительство поручило доработать проект о наказании за оскорбление власти
Правительство РФ поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:28
2024-09-23T13:28
россия
кабинет министров рф
законопроект
общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ, копия проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении РИА Новости."Принимая во внимание позицию Верховного Суда Российской Федерации правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.Законопроектом предлагается дополнить статью 298 ("Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации") и статью 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за совершение данных преступлений с использованием интернета и СМИ.Также законопроектом предлагается усилить санкции названных статей УК РФ, а также статьи 297 ("Неуважение к суду").
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россия, кабинет министров рф, законопроект, общество
Россия, Кабинет министров РФ, законопроект, Общество
Правительство поручило доработать проект о наказании за оскорбление власти

Проект об ужесточении наказания за оскорбление власти поддержат с доработкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ, копия проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Принимая во внимание позицию Верховного Суда Российской Федерации правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается дополнить статью 298 ("Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации") и статью 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за совершение данных преступлений с использованием интернета и СМИ.
Также законопроектом предлагается усилить санкции названных статей УК РФ, а также статьи 297 ("Неуважение к суду").
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