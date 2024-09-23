https://ria.ru/20240923/pravitelstvo-1974150193.html

Правительство работает над поправками о штрафах за утечки данных

Правительство работает над поправками о штрафах за утечки данных - РИА Новости, 23.09.2024

Правительство работает над поправками о штрафах за утечки данных

Минцифры и Минюст РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами работают над поправками к законопроекту, которым кратно увеличиваются штрафы компаниям за РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T01:27

2024-09-23T01:27

2024-09-23T01:27

технологии

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максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минцифры и Минюст РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами работают над поправками к законопроекту, которым кратно увеличиваются штрафы компаниям за утечки персональных данных - так, эти ощутимые штрафы могут быть смягчены при выполнении определенных условий, следует из ответа сенатору Артему Шейкину за подписью главы Минцифры Максута Шадаева (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты, усиливающие административную ответственность для компаний за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы. "В настоящее время Минюстом России совместно с Минцифры России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с учетом официального отзыва правительства РФ на законопроект... осуществляется подготовка проекта поправок правительства РФ к законопроекту. В связи с этим в рамках проекта поправок прорабатывается вопрос об установлении возможности снижения размера административной ответственности за допущенные оператором "утечки" персональных данных в случае одновременного выполнения оператором ряда условий", - говорится в документе. Среди условий для смягчения ответственности глава Минцифры называет осуществление оператором персональных данных "ежегодных расходов на мероприятия по обеспечению информационной безопасности не ниже определенного размера". Кроме того, для послабления оператор должен будет осуществлять денежную выплату субъектам персональных данных в связи с утечкой таких данных. Другими необходимыми условиями в ведомстве называют подтверждение соблюдения оператором требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность за соответствующее правонарушение. "Учитывая изложенное, по мнению Минцифры России, принятие законопроекта (с учетом подготавливаемых поправок к нему) будет способствовать достижению целей, обозначенных в решениях", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20240921/kabmin-1973994760.html

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технологии, россия, максут шадаев, госдума рф