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В центре Москвы потушили реконструируемое здание - РИА Новости, 23.09.2024
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17:31 23.09.2024
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В центре Москвы потушили реконструируемое здание
В центре Москвы потушили реконструируемое здание - РИА Новости, 23.09.2024
В центре Москвы потушили реконструируемое здание
Пожар в реконструируемом здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы полностью ликвидирован на 150 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:31
2024-09-23T17:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пожар в реконструируемом здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы полностью ликвидирован на 150 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. "Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на 150 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В центре Москвы потушили реконструируемое здание

МЧС: пожар в здании в Большом Черкасском переулке в Москве ликвидировали

© Фото : МЧС МосквыСотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : МЧС Москвы
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пожар в реконструируемом здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы полностью ликвидирован на 150 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС.
"Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на 150 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
© Фото : МЧС МосквыСотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : МЧС Москвы
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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