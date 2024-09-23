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В центре Москвы потушили реконструируемое здание

В центре Москвы потушили реконструируемое здание - РИА Новости, 23.09.2024

В центре Москвы потушили реконструируемое здание

Пожар в реконструируемом здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы полностью ликвидирован на 150 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:31

2024-09-23T17:31

2024-09-23T17:31

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пожар в реконструируемом здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы полностью ликвидирован на 150 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. "Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на 150 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия