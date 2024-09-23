https://ria.ru/20240923/pozhar-1974276367.html
В центре Москвы загорелось находящееся на реконструкции здание
В центре Москвы загорелось находящееся на реконструкции здание - РИА Новости, 23.09.2024
В центре Москвы загорелось находящееся на реконструкции здание
Спасатели приступили к тушению здания в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:57
2024-09-23T16:57
2024-09-23T17:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спасатели приступили к тушению здания в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."В главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в здании в Большом Черкасском переулке... На месте работают огнеборцы. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, возгорание на площади 150 квадратных метров произошло в реконструируемом здании.
https://ria.ru/20240215/pozhary-1927505667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы загорелось находящееся на реконструкции здание
В центре Москвы в Большом Черкасском переулке загорелось реконструируемое здание
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Спасатели приступили к тушению здания в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщает пресс-служба
столичного главка МЧС.
"В главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в здании в Большом Черкасском переулке... На месте работают огнеборцы. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, возгорание на площади 150 квадратных метров произошло в реконструируемом здании.