https://ria.ru/20240923/pozhar-1974166709.html

В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 23.09.2024

В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:50

2024-09-23T08:50

2024-09-23T09:01

происшествия

дальнегорский городской округ

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. По информации приморского главка МЧС, в ночь на понедельник загорелся частный дом в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа. "В результате трагедии погибли двое мужчин. Их тела были найдены пожарными во время тушения огня. Также из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина", - говорится в сообщении. Со слов пострадавшей, которые приводятся в сообщении, они с мужем проснулись от запаха дыма, вышли на улицу и увидели, что горит мансарда. Женщина побежала к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, который находился на мансардном этаже. Оба мужчины погибли в огне. Отмечается, что предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Дознаватели МЧС России проводят по факту пожара проверку.

https://ria.ru/20240920/pozhar-1973747428.html

дальнегорский городской округ

приморский край

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происшествия, дальнегорский городской округ, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)