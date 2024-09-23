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В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 23.09.2024
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:50
2024-09-23T08:50
2024-09-23T09:01
происшествия
дальнегорский городской округ
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. По информации приморского главка МЧС, в ночь на понедельник загорелся частный дом в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа. "В результате трагедии погибли двое мужчин. Их тела были найдены пожарными во время тушения огня. Также из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина", - говорится в сообщении. Со слов пострадавшей, которые приводятся в сообщении, они с мужем проснулись от запаха дыма, вышли на улицу и увидели, что горит мансарда. Женщина побежала к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, который находился на мансардном этаже. Оба мужчины погибли в огне. Отмечается, что предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Дознаватели МЧС России проводят по факту пожара проверку.
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происшествия, дальнегорский городской округ, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дальнегорский городской округ, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
В приморской деревне Черемшаны двое мужчин погибли при пожаре в частном доме