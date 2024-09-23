Рейтинг@Mail.ru
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 23.09.2024 (обновлено: 09:01 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/pozhar-1974166709.html
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 23.09.2024
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:50
2024-09-23T09:01
происшествия
дальнегорский городской округ
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974169047_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8f6566a4af48682f63fa20481944d9fd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. По информации приморского главка МЧС, в ночь на понедельник загорелся частный дом в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа. "В результате трагедии погибли двое мужчин. Их тела были найдены пожарными во время тушения огня. Также из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина", - говорится в сообщении. Со слов пострадавшей, которые приводятся в сообщении, они с мужем проснулись от запаха дыма, вышли на улицу и увидели, что горит мансарда. Женщина побежала к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, который находился на мансардном этаже. Оба мужчины погибли в огне. Отмечается, что предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Дознаватели МЧС России проводят по факту пожара проверку.
https://ria.ru/20240920/pozhar-1973747428.html
дальнегорский городской округ
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974169047_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec2a63b99689164ef4f0b6e050b9893e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дальнегорский городской округ, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дальнегорский городской округ, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

В приморской деревне Черемшаны двое мужчин погибли при пожаре в частном доме

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНа месте пожара в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа
На месте пожара в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
На месте пожара в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале.
По информации приморского главка МЧС, в ночь на понедельник загорелся частный дом в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа.
«
"В результате трагедии погибли двое мужчин. Их тела были найдены пожарными во время тушения огня. Также из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина", - говорится в сообщении.
Со слов пострадавшей, которые приводятся в сообщении, они с мужем проснулись от запаха дыма, вышли на улицу и увидели, что горит мансарда. Женщина побежала к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, который находился на мансардном этаже. Оба мужчины погибли в огне.
Отмечается, что предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Дознаватели МЧС России проводят по факту пожара проверку.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
На месте пожара в многоквартирном доме в Якутске нашли тела троих детей
20 сентября, 05:31
 
ПроисшествияДальнегорский городской округПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала