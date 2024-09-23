https://ria.ru/20240923/poroshenko-1974264565.html

Объединение, куда входит Порошенко и его сын, внесли в перечень террористов

Объединение, куда входит Порошенко и его сын, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 23.09.2024

Объединение, куда входит Порошенко и его сын, внесли в перечень террористов

Объединение, членами которого являются бывший президент Украины Петр Порошенко и его сын, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:03

2024-09-23T16:03

2024-09-23T16:03

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справки

украина

одесская область

киев

петр порошенко

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Объединение, членами которого являются бывший президент Украины Петр Порошенко и его сын, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Объединение, членами которого являются: Порошенко Петр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 г.р. в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович, родившийся 06.03.1985 г.р. в г. Киев Украинской ССР, Казаков Олег Леонидович, родившийся 31.05.1967 г.р. в г. Санкт-Петербурге", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20240814/poroshenko-1966205274.html

украина

одесская область

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в мире, справки, украина, одесская область, киев, петр порошенко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)