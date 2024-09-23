https://ria.ru/20240923/pomosch-1974154113.html

Имам из Курской области помог эвакуировать жителей приграничных районов

Имам из Курской области помог эвакуировать жителей приграничных районов - РИА Новости, 23.09.2024

Имам из Курской области помог эвакуировать жителей приграничных районов

Председатель общины мусульман Курской области помог эвакуировать более 300 жителей приграничных районов, спасая жизнь тем, кого успел забрать прямо перед... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:21

2024-09-23T04:21

2024-09-23T06:19

специальная военная операция на украине

курская область

россия

глушковский район

вооруженные силы украины

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П. НОВОСОТНИЦКИЙ (Курская область), 23 сен — РИА Новости. Председатель общины мусульман Курской области помог эвакуировать более 300 жителей приграничных районов, спасая жизнь тем, кого успел забрать прямо перед прилетом украинских дронов в их дома. Иса Салимсултанов сообщил РИА Новости, что с единомышленниками занимался волонтерской деятельностью в новых регионах, но после нападения ВСУ на Курскую область "все кардинально изменилось". "Мы по всей линии фронта работаем. Наша задача — довезти гуманитарку, людей вывезти", — сказал он. По его словам, порой они работают буквально под обстрелами — в координации с военными удавалось быстро выводить людей из серой зоны. "Мы настоятельно советуем людям выезжать, но с некоторыми это бесполезно. Насильно увезти их мы не можем, наша задача — уговорить их. Кто отказывается — гуманитарку отдаем, лекарства", — объяснил собеседник. Он также рассказал историю, как смог хитростью вывезти 80-летнего дедушку — и тем самым спас ему жизнь. "У нас был адрес — отсюда дедушку забрать. Когда зашли, деда я нашел спящим в кровати. Несколько раз ранее мы просили (его эвакуироваться. — Прим. ред.), он отказывался. А на этот раз решил по-другому: быстренько деда разбудил, сказал обстреливают, быстро надо выезжать. Паспорт забрали", — вспоминает Иса. По его словам, "дед проснулся" уже на улице, но его уже посадили в машину и увезли. "И ребята говорят, в этот же день в этот дом прилетел снаряд. А мы уже на следующий день когда сюда приехали, он так тлел чуть-чуть", — добавил мимам и посетовал, что иногда они "опаздывают" и хозяин дома погибает. По его словам, с начала августа они вывозили полные машины людей, иногда выезжали несколько раз в день, эвакуируя по 12 человек за рейс. Автомобиль несколько раз был обстрелян, поэтому сейчас они ездят на "броневике". Иса отмечает, что на данный момент эвакуация в основном требуется людям из поселка Теткино в Глушковском районе. "За все время удалось эвакуировать свыше 300 человек", — отмечает он. Местные жители благодарят имама за помощь и хотят помочь в ответ, предлагая мед и овощи с грядки. Или даже указывают примерное место падения украинских дронов, которые Иса находит и передает военным. По его словам, основная польза от такой находки — это информация, показывающая, откуда враг выпустил беспилотник. Последней "добычей" стал украинский БПЛА "Фурия". Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны, за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 16 тысяч военных и 126 танков.

https://rsport.ria.ru/20240922/timoschuk-1974143179.html

https://ria.ru/20240922/ubiystvo-1974118790.html

https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html

https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html

курская область

россия

глушковский район

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курская область, россия, глушковский район, вооруженные силы украины