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Более 10,7 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 23.09.2024
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Новости Подмосковья
 
16:51 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974274315.html
Более 10,7 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья
Более 10,7 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 23.09.2024
Более 10,7 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья
Свыше 10,7 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:51
2024-09-23T16:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Свыше 10,7 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В минувшие выходные здоровье можно было проверить в парках, расположенных в 27 городских округах. "Такой формат проверки здоровья пользуется спросом у жителей региона. Особенно он подходит тем, кто не может посетить поликлинику в будни. Всего с начала лета профосмотры в парках прошли более 10,7 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке" можно сделать прививку от гриппа. 21 и 22 сентября вакцинацию прошли 509 человек. Результаты обследования жителям приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Более 10,7 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Свыше 10,7 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В минувшие выходные здоровье можно было проверить в парках, расположенных в 27 городских округах.
"Такой формат проверки здоровья пользуется спросом у жителей региона. Особенно он подходит тем, кто не может посетить поликлинику в будни. Всего с начала лета профосмотры в парках прошли более 10,7 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что также в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке" можно сделать прививку от гриппа. 21 и 22 сентября вакцинацию прошли 509 человек.
Результаты обследования жителям приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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