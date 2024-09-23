https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974274315.html

Более 10,7 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья

Более 10,7 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 23.09.2024

Более 10,7 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья

Свыше 10,7 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:51

2024-09-23T16:51

2024-09-23T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Свыше 10,7 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В минувшие выходные здоровье можно было проверить в парках, расположенных в 27 городских округах. "Такой формат проверки здоровья пользуется спросом у жителей региона. Особенно он подходит тем, кто не может посетить поликлинику в будни. Всего с начала лета профосмотры в парках прошли более 10,7 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке" можно сделать прививку от гриппа. 21 и 22 сентября вакцинацию прошли 509 человек. Результаты обследования жителям приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20240919/tuberkulez-1973626590.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк