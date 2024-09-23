https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974249804.html

В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей перед отопительным сезоном

В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей перед отопительным сезоном - РИА Новости, 23.09.2024

В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей перед отопительным сезоном

В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей к отопительному сезону, это составляет 10 103 километра из 10 440 километров сетей региона, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:38

2024-09-23T14:38

2024-09-23T14:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

дубна

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965218562_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e12bf5570ee5f30d0080c487dae0a92f.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей к отопительному сезону, это составляет 10 103 километра из 10 440 километров сетей региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Специалисты провели 3 493 выезда для участия в комиссиях по проверке и испытаниям тепловых сетей с начала гидравлических испытаний, которые стартовали 5 апреля. Полную проверку своих сетей завершили 46 муниципалитетов. В оставшихся шести городских округах проверено более 90% тепловых сетей. Процесс подготовки еще идет в таких муниципалитетах, как: Солнечногорск (проверено 59%), Дубна (72%), Можайский (74%), Щелково (85%) и Пушкинский (87%). За весь период проверок было выявлено 1880 утечек, что позволит своевременно устранить проблемы до начала отопительного сезона. "Подготовка к зимнему периоду в Подмосковье находится на финишной прямой. Мы протестировали уже 97% тепловых сетей и продолжаем работу для того, чтобы предстоящая зима прошла без перебоев и аварий в сфере теплоснабжения", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба. За минувшую неделю выявлено 283 технологических сбоя, из которых 105 касались горячего водоснабжения, 69 — холодного и 108 — электроснабжения. В результате неполадок оперативные группы Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы провели 73 выезда в муниципальные образования региона, устраняя сбои и проводя мероприятия по обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20240920/perekhod-1973906506.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

дубна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, дубна, жкх