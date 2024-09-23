https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974249804.html
В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей перед отопительным сезоном
В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей перед отопительным сезоном - РИА Новости, 23.09.2024
В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей перед отопительным сезоном
В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей к отопительному сезону, это составляет 10 103 километра из 10 440 километров сетей региона, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:38
2024-09-23T14:38
2024-09-23T14:38
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей к отопительному сезону, это составляет 10 103 километра из 10 440 километров сетей региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Специалисты провели 3 493 выезда для участия в комиссиях по проверке и испытаниям тепловых сетей с начала гидравлических испытаний, которые стартовали 5 апреля. Полную проверку своих сетей завершили 46 муниципалитетов. В оставшихся шести городских округах проверено более 90% тепловых сетей. Процесс подготовки еще идет в таких муниципалитетах, как: Солнечногорск (проверено 59%), Дубна (72%), Можайский (74%), Щелково (85%) и Пушкинский (87%). За весь период проверок было выявлено 1880 утечек, что позволит своевременно устранить проблемы до начала отопительного сезона. "Подготовка к зимнему периоду в Подмосковье находится на финишной прямой. Мы протестировали уже 97% тепловых сетей и продолжаем работу для того, чтобы предстоящая зима прошла без перебоев и аварий в сфере теплоснабжения", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба. За минувшую неделю выявлено 283 технологических сбоя, из которых 105 касались горячего водоснабжения, 69 — холодного и 108 — электроснабжения. В результате неполадок оперативные группы Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы провели 73 выезда в муниципальные образования региона, устраняя сбои и проводя мероприятия по обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20240920/perekhod-1973906506.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), солнечногорск, дубна, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Дубна, ЖКХ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей к отопительному сезону, это составляет 10 103 километра из 10 440 километров сетей региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Специалисты провели 3 493 выезда для участия в комиссиях по проверке и испытаниям тепловых сетей с начала гидравлических испытаний, которые стартовали 5 апреля.
Полную проверку своих сетей завершили 46 муниципалитетов. В оставшихся шести городских округах проверено более 90% тепловых сетей. Процесс подготовки еще идет в таких муниципалитетах, как: Солнечногорск
(проверено 59%), Дубна
(72%), Можайский (74%), Щелково
(85%) и Пушкинский (87%). За весь период проверок было выявлено 1880 утечек, что позволит своевременно устранить проблемы до начала отопительного сезона.
"Подготовка к зимнему периоду в Подмосковье находится на финишной прямой. Мы протестировали уже 97% тепловых сетей и продолжаем работу для того, чтобы предстоящая зима прошла без перебоев и аварий в сфере теплоснабжения", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба.
За минувшую неделю выявлено 283 технологических сбоя, из которых 105 касались горячего водоснабжения, 69 — холодного и 108 — электроснабжения.
В результате неполадок оперативные группы Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы провели 73 выезда в муниципальные образования региона, устраняя сбои и проводя мероприятия по обеспечению безопасности.