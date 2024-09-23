https://ria.ru/20240923/pivo-1974154813.html

Стало известно, насколько выросли поставки пива из Китая в Россию

Стало известно, насколько выросли поставки пива из Китая в Россию - РИА Новости, 23.09.2024

Стало известно, насколько выросли поставки пива из Китая в Россию

Поставки пива из Китая в Россию в августе этого года, по сравнению с августом прошлого, выросли почти в два раза, до максимальных за все время 3,2 миллиона... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:36

2024-09-23T04:36

2024-09-23T04:36

экономика

россия

китай

австралия

общество

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Поставки пива из Китая в Россию в августе этого года, по сравнению с августом прошлого, выросли почти в два раза, до максимальных за все время 3,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни. Импорт Россией пива из Китая по итогам августа достиг 3,2 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше, чем в августе прошлого года. А за месяц поставки выросли на 8,7%. При этом в августе месячные объемы импорта достигли максимальных значений за все время ведения статистики - с 2015 года. Всего по итогам первых восьми месяцев текущего года РФ импортировала из Китая пива на 17,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за такой же период 2023 года. За весь 2023 год поставки достигли лишь 16,1 миллиона долларов. При этом Россия во всем китайском пивном экспорте в августе заняла третье место, поднявшись туда с пятого, которое занимала в прошлом августе. Первым же рынком сбыта стала Австралия с объемом поставок за август на 3,64 миллиона долларов, а второе место занял Гонконг с объемом в 3,58 миллиона долларов. Суммарный экспорт пива Пекином по итогам августа достиг 39,9 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240823/gruzovik-1968162874.html

https://ria.ru/20240920/pivo-1973744279.html

россия

китай

австралия

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экономика, россия, китай, австралия, общество