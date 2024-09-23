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Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2024
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12:41 23.09.2024 (обновлено: 12:51 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/peskov-1974223588.html
Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле
Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2024
Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле
Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, напряженность и непредсказуемость конфликта растут, это предмет для крайней озабоченности, заявил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:41
2024-09-23T12:51
ближний восток
в мире
ливан
израиль
дмитрий песков
хезболла
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, напряженность и непредсказуемость конфликта растут, это предмет для крайней озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, ситуация деградирует собственно каждый день, стремительно деградирует, напряжённость растёт, непредсказуемость растет. Это предмет для нашей крайней озабоченности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, опасаются ли в Кремле эскалации конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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ближний восток, в мире, ливан, израиль, дмитрий песков, хезболла
Ближний Восток, В мире, Ливан, Израиль, Дмитрий Песков, Хезболла
Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле

Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке предметом для крайней озабоченности

© AP Photo / Ariel SchalitМесто падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, напряженность и непредсказуемость конфликта растут, это предмет для крайней озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Безусловно, ситуация деградирует собственно каждый день, стремительно деградирует, напряжённость растёт, непредсказуемость растет. Это предмет для нашей крайней озабоченности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, опасаются ли в Кремле эскалации конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
 
Ближний ВостокВ миреЛиванИзраильДмитрий ПесковХезболла
 
 
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