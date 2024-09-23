https://ria.ru/20240923/peskov-1974223588.html

Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле

Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2024

Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле

Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, напряженность и непредсказуемость конфликта растут, это предмет для крайней озабоченности, заявил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:41

2024-09-23T12:41

2024-09-23T12:51

ближний восток

в мире

ливан

израиль

дмитрий песков

хезболла

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, напряженность и непредсказуемость конфликта растут, это предмет для крайней озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, ситуация деградирует собственно каждый день, стремительно деградирует, напряжённость растёт, непредсказуемость растет. Это предмет для нашей крайней озабоченности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, опасаются ли в Кремле эскалации конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

ближний восток

ливан

израиль

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ближний восток, в мире, ливан, израиль, дмитрий песков, хезболла