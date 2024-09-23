https://ria.ru/20240923/perepis-1974152735.html

СМИ: следующую перепись населения России проведут в цифровом формате

СМИ: следующую перепись населения России проведут в цифровом формате - РИА Новости, 23.09.2024

СМИ: следующую перепись населения России проведут в цифровом формате

Общероссийская перепись населения 2030 года будет проводиться полностью в цифровом формате, пишет РБК, ссылаясь на проект стратегии развития Росстата и... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T03:04

2024-09-23T03:04

2024-09-23T03:04

россия

общество

рбк (медиагруппа)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Общероссийская перепись населения 2030 года будет проводиться полностью в цифровом формате, пишет РБК, ссылаясь на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики."Перепись 2030 года должна стать первой, в которой будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении (ЕРН), который ведет Федеральная налоговая служба <…> При следующей переписи будет сохранена "гарантия самоопределения" населения: у граждан будет возможность уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных данных", — говорится в статье.Также отмечается, что цифровой формат проведения переписи позволит значительно снизить нагрузку на респондентов и сократить время внесения сведений. К 2030 году число интервьюеров при проведении переписи населения будет сокращено в два раза, говорится в проекте стратегии.Прошлая всероссийская перепись населения проходила в 2021 году. Принять участие в ней можно было как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном — на портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20240917/mishustin-1973196000.html

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россия, общество, рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)