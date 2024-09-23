https://ria.ru/20240923/pakistan-1974238734.html

В Пакистане начали расследование по делу о взрыве у кортежа дипломатов

В Пакистане начали расследование по делу о взрыве у кортежа дипломатов - РИА Новости, 23.09.2024

В Пакистане начали расследование по делу о взрыве у кортежа дипломатов

Власти Пакистана начали расследование произошедшего накануне взрыва рядом с кортежем иностранных дипломатов, целью террористов могла быть машина полиции,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:57

2024-09-23T13:57

2024-09-23T13:57

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен - РИА Новости. Власти Пакистана начали расследование произошедшего накануне взрыва рядом с кортежем иностранных дипломатов, целью террористов могла быть машина полиции, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Пакистане Игорь Колесников. "Расследование идет. Дополнительной информацией, помимо опубликованной в официальных аккаунтах посольства, пока не располагаем. На данном этапе основная версия - нападение было направлено против сотрудников полиции, а не против дипкорпуса", - сообщил дипломат. Представитель посольства отметил, что подобные нападения, к сожалению, нередки в провинции Хайбер-Пахтунхва. Накануне российское посольство в Исламабаде сообщило, что автомобиль сопровождения делегации, где был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане. По данным посольства, в воскресенье глава российской дипмиссии в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада. По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине, несколько полицейских получили ранения, представители дипкорпуса не пострадали. Как позже сообщил МИД Пакистана, в результате взрыва самодельного взрывного устройства один полицейский погиб, трое пострадали. В МИД отметили, что подобные действия не изменят приверженности Пакистана борьбе с терроризмом.

https://ria.ru/20240830/era-1969476579.html

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970313533.html

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в мире, пакистан, россия, хайбер-пахтунхва