https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974270497.html

В СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом

В СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом - РИА Новости, 23.09.2024

В СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом

Эксперты Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы не нашли следов средства от мух в организмах отца и одной из умершей девочек после отравления всей... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:35

2024-09-23T16:35

2024-09-23T16:57

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974064378_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a822c0c3a8ad13846873c6c8e3c7a413.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Эксперты Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы не нашли следов средства от мух в организмах отца и одной из умершей девочек после отравления всей семьи, сообщает региональный главк СК РФ.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.РИА Новости в ведомстве сообщали, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии, со слов родителей, обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице."По предварительным данным экспертов КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.В ведомстве отметили, что в первую очередь эксперты проверяют самые подозрительные вещества, по остальным экспертизы ещё проводятся.Ранее в региональном СК сообщали, что женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла.Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974179353.html

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974218912.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, здоровье - общество, россия