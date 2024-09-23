https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974270497.html
В СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом
В СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом - РИА Новости, 23.09.2024
В СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом
Эксперты Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы не нашли следов средства от мух в организмах отца и одной из умершей девочек после отравления всей... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:35
2024-09-23T16:35
2024-09-23T16:57
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Эксперты Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы не нашли следов средства от мух в организмах отца и одной из умершей девочек после отравления всей семьи, сообщает региональный главк СК РФ.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.РИА Новости в ведомстве сообщали, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии, со слов родителей, обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице."По предварительным данным экспертов КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.В ведомстве отметили, что в первую очередь эксперты проверяют самые подозрительные вещества, по остальным экспертизы ещё проводятся.Ранее в региональном СК сообщали, что женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла.Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974179353.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, здоровье - общество, россия
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае, Здоровье - Общество, Россия
В СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом
СК: версия об отравлении красноярской семьи дихлофосом не подтвердилась
КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Эксперты Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы не нашли следов средства от мух в организмах отца и одной из умершей девочек после отравления всей семьи, сообщает региональный главк СК РФ.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
РИА Новости в ведомстве сообщали, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии, со слов родителей, обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице.
"По предварительным данным экспертов КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что в первую очередь эксперты проверяют самые подозрительные вещества, по остальным экспертизы ещё проводятся.
Ранее в региональном СК сообщали, что женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла.
Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.