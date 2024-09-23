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В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе - РИА Новости, 23.09.2024
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16:31 23.09.2024 (обновлено: 16:35 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974269762.html
В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе
В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе - РИА Новости, 23.09.2024
В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе
Тимирязевский суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о массовом отравлении в кафе на севере Москвы в 2023 году, на скамье подсудимых шесть... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:31
2024-09-23T16:35
происшествия
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тимирязевский суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о массовом отравлении в кафе на севере Москвы в 2023 году, на скамье подсудимых шесть человек, сообщает столичная прокуратура. "С участием государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа в Тимирязевском суде началось рассмотрение уголовного дела о массовом отравления людей в 2023 году. На скамье подсудимых шесть фигурантов: индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, а также генеральный директор частной организации-производителя и его заместитель", - говорится в сообщении. В зависимости от роли они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По версии следствия, обвиняемые организовали производство, поставку, изготовление и последующую реализацию продукции в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. После употребления приготовленной с нарушением санитарных норм и правил шаурмы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. По ходатайству государственного обвинителя судом по 28 февраля 2025 года пятерым подсудимым продлен срок содержания под стражей, а подсудимой, замгендиректора фирмы-поставщика, – под домашним арестом. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа 2023 года было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, у 16 диагностировали сальмонеллез.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе

Суд в Москве начал рассмотрение дела о массовом отравлении шаурмой в кафе

© Фото : Прокуратура МосквыФигуранты дела о массовом отравлении в кафе в Тимирязевском суде
Фигуранты дела о массовом отравлении в кафе в Тимирязевском суде - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Фигуранты дела о массовом отравлении в кафе в Тимирязевском суде
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тимирязевский суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о массовом отравлении в кафе на севере Москвы в 2023 году, на скамье подсудимых шесть человек, сообщает столичная прокуратура.
"С участием государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа в Тимирязевском суде началось рассмотрение уголовного дела о массовом отравления людей в 2023 году. На скамье подсудимых шесть фигурантов: индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, а также генеральный директор частной организации-производителя и его заместитель", - говорится в сообщении.
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В зависимости от роли они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По версии следствия, обвиняемые организовали производство, поставку, изготовление и последующую реализацию продукции в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. После употребления приготовленной с нарушением санитарных норм и правил шаурмы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека.
По ходатайству государственного обвинителя судом по 28 февраля 2025 года пятерым подсудимым продлен срок содержания под стражей, а подсудимой, замгендиректора фирмы-поставщика, – под домашним арестом.
Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа 2023 года было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, у 16 диагностировали сальмонеллез.
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