https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974269762.html

В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе

В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе - РИА Новости, 23.09.2024

В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе

Тимирязевский суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о массовом отравлении в кафе на севере Москвы в 2023 году, на скамье подсудимых шесть... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:31

2024-09-23T16:31

2024-09-23T16:35

происшествия

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тимирязевский суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о массовом отравлении в кафе на севере Москвы в 2023 году, на скамье подсудимых шесть человек, сообщает столичная прокуратура. "С участием государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа в Тимирязевском суде началось рассмотрение уголовного дела о массовом отравления людей в 2023 году. На скамье подсудимых шесть фигурантов: индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, а также генеральный директор частной организации-производителя и его заместитель", - говорится в сообщении. В зависимости от роли они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По версии следствия, обвиняемые организовали производство, поставку, изготовление и последующую реализацию продукции в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. После употребления приготовленной с нарушением санитарных норм и правил шаурмы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. По ходатайству государственного обвинителя судом по 28 февраля 2025 года пятерым подсудимым продлен срок содержания под стражей, а подсудимой, замгендиректора фирмы-поставщика, – под домашним арестом. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа 2023 года было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, у 16 диагностировали сальмонеллез.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240917/moskva-1973269382.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)