В Москве начали рассматривать дело о массовом отравлении в кафе
Суд в Москве начал рассмотрение дела о массовом отравлении шаурмой в кафе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тимирязевский суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о массовом отравлении в кафе на севере Москвы в 2023 году, на скамье подсудимых шесть человек, сообщает столичная прокуратура.
"С участием государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа в Тимирязевском суде началось рассмотрение уголовного дела о массовом отравления людей в 2023 году. На скамье подсудимых шесть фигурантов: индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, а также генеральный директор частной организации-производителя и его заместитель", - говорится в сообщении.
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
17 июня, 14:56
В зависимости от роли они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По версии следствия, обвиняемые организовали производство, поставку, изготовление и последующую реализацию продукции в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. После употребления приготовленной с нарушением санитарных норм и правил шаурмы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека.
По ходатайству государственного обвинителя судом по 28 февраля 2025 года пятерым подсудимым продлен срок содержания под стражей, а подсудимой, замгендиректора фирмы-поставщика, – под домашним арестом.
Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа 2023 года было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, у 16 диагностировали сальмонеллез.
В Москве закрыли точку общепита, где отравились покупатели
17 сентября, 20:05