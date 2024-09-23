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Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом - РИА Новости, 23.09.2024
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11:50 23.09.2024 (обновлено: 15:37 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974207044.html
Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом
Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом - РИА Новости, 23.09.2024
Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом
Дом, в котором проживала отравившаяся семья в Красноярском крае, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:50
2024-09-23T15:37
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Дом, в котором проживала отравившаяся семья в Красноярском крае, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. "Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин", - сказал собеседник. Ранее в региональном СК сообщали, что женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла. Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.
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Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, видео
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом
КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Дом, в котором проживала отравившаяся семья в Красноярском крае, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
2024-09-23T11:50
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Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом

СК: дом красноярской семьи в день отравления обработали дихлофосом

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramДом семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
Дом семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Дом семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Дом, в котором проживала отравившаяся семья в Красноярском крае, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
«
"Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин", - сказал собеседник.
Ранее в региональном СК сообщали, что женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла.
Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Отравление семьи в Красноярском крае
 
 
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