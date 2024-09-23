https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974207044.html

Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом

Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом - РИА Новости, 23.09.2024

Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом

Дом, в котором проживала отравившаяся семья в Красноярском крае, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:50

2024-09-23T11:50

2024-09-23T15:37

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Дом, в котором проживала отравившаяся семья в Красноярском крае, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. "Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин", - сказал собеседник. Ранее в региональном СК сообщали, что женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла. Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления 2024-09-23T11:50 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, видео