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В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество - РИА Новости, 23.09.2024
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11:36 23.09.2024 (обновлено: 16:56 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974203033.html
В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество
В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество - РИА Новости, 23.09.2024
В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество
В квартире красноярской семьи, где погибли четверо детей, нашли химикаты, антибиотики для животных и неизвестные вещества, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:36
2024-09-23T16:56
происшествия
красноярский край
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. В квартире красноярской семьи, где погибли четверо детей, нашли химикаты, антибиотики для животных и неизвестные вещества, сообщила краевая прокуратура."В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире", — указали в ведомстве.Таким образом, изучаются три версии произошедшего: отравление продуктами из магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного производства.Кроме того, с учетом плохого состояния жилья прокуратура проверит работу органов профилактики.Отравление семьи под КрасноярскомРодители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка, и курицей. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Мать семейства беременна пятым ребенком. СК возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина, его хозяина и продавца допросили.Семья вела подсобное хозяйство и разводила домашних животных.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974179353.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
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происшествия, красноярский край, отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Отравление семьи в Красноярском крае
В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество

Прокуратура: в доме отравившейся ужином красноярской семьи нашли пестициды

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramСотрудник СК России на месте происшествия, в результате которого дети умерли от пищевого отравления в Назаровском районе Красноярского края
Сотрудник СК России на месте происшествия, в результате которого дети умерли от пищевого отравления в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Сотрудник СК России на месте происшествия, в результате которого дети умерли от пищевого отравления в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. В квартире красноярской семьи, где погибли четверо детей, нашли химикаты, антибиотики для животных и неизвестные вещества, сообщила краевая прокуратура.
"В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире", — указали в ведомстве.
Таким образом, изучаются три версии произошедшего: отравление продуктами из магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного производства.
Кроме того, с учетом плохого состояния жилья прокуратура проверит работу органов профилактики.

Отравление семьи под Красноярском

Родители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка, и курицей. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.
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Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.
Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.
Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Мать семейства беременна пятым ребенком.
СК возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина, его хозяина и продавца допросили.
Семья вела подсобное хозяйство и разводила домашних животных.
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