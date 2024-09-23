https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974203033.html

В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество

В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество - РИА Новости, 23.09.2024

В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество

В квартире красноярской семьи, где погибли четверо детей, нашли химикаты, антибиотики для животных и неизвестные вещества, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:36

2024-09-23T11:36

2024-09-23T16:56

происшествия

красноярский край

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. В квартире красноярской семьи, где погибли четверо детей, нашли химикаты, антибиотики для животных и неизвестные вещества, сообщила краевая прокуратура."В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире", — указали в ведомстве.Таким образом, изучаются три версии произошедшего: отравление продуктами из магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного производства.Кроме того, с учетом плохого состояния жилья прокуратура проверит работу органов профилактики.Отравление семьи под КрасноярскомРодители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка, и курицей. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Мать семейства беременна пятым ребенком. СК возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина, его хозяина и продавца допросили.Семья вела подсобное хозяйство и разводила домашних животных.

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974179353.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления 2024-09-23T11:36 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, отравление семьи в красноярском крае