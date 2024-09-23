https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974199815.html
Прокуратура проверит новую версию об отравлении семьи в Красноярском крае
Прокуратура проверит новую версию об отравлении семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 23.09.2024
Прокуратура проверит новую версию об отравлении семьи в Красноярском крае
В квартире, где отравилась красноярская семья, нашли вещество без маркировки, хранившийся в холодильнике антибиотик для скота, пестициды, будет проверена версия РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:29
2024-09-23T11:29
2024-09-23T11:48
происшествия
отравление семьи в красноярском крае
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. В квартире, где отравилась красноярская семья, нашли вещество без маркировки, хранившийся в холодильнике антибиотик для скота, пестициды, будет проверена версия об отравлении продуктами собственного хозяйства, сообщает прокуратура Красноярского края.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. Прокуратура сообщала, что правоохранители рассматривают несколько версий отравления после ужина курицей и пельменями, одна из них – попадание опасного вещества в пищу."Помимо двух основных версий (отравление продуктами питания и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества) заместитель прокурора края поручил отработать версию об отравлении семьи употребленными в пищу продуктами собственного хозяйства", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные, кроме того, не подтвердились показания о покупке в магазине куриного мяса. Также в рамках версии об отравлении семьи продуктами, приобретенными в местном магазине, даны указания установить круг лиц, приобретавших аналогичные продукты питания, выяснить, имелись ли у них жалобы на состояние здоровья, проверить объем реализованной продукции. Правоохранители проверят и взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, имелись ли у семьи кредитные обязательства."В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире. С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей", - отмечается в релизе.
красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974099217_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69d883c67e0263347adb7dbccfe5c186.jpg
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
2024-09-23T11:29
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, отравление семьи в красноярском крае, красноярский край
Происшествия, Отравление семьи в Красноярском крае, Красноярский край
Прокуратура проверит новую версию об отравлении семьи в Красноярском крае
Версию об отравлении красноярской семьи продуктами из своего хозяйства проверят
КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости.
В квартире, где отравилась красноярская семья, нашли вещество без маркировки, хранившийся в холодильнике антибиотик для скота, пестициды, будет проверена версия об отравлении продуктами собственного хозяйства, сообщает прокуратура
Красноярского края.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. Прокуратура сообщала, что правоохранители рассматривают несколько версий отравления после ужина курицей и пельменями, одна из них – попадание опасного вещества в пищу.
"Помимо двух основных версий (отравление продуктами питания и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества) заместитель прокурора края поручил отработать версию об отравлении семьи употребленными в пищу продуктами собственного хозяйства", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные, кроме того, не подтвердились показания о покупке в магазине куриного мяса. Также в рамках версии об отравлении семьи продуктами, приобретенными в местном магазине, даны указания установить круг лиц, приобретавших аналогичные продукты питания, выяснить, имелись ли у них жалобы на состояние здоровья, проверить объем реализованной продукции. Правоохранители проверят и взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, имелись ли у семьи кредитные обязательства.
"В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире. С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей", - отмечается в релизе.