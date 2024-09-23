https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974199815.html

Прокуратура проверит новую версию об отравлении семьи в Красноярском крае

Прокуратура проверит новую версию об отравлении семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 23.09.2024

Прокуратура проверит новую версию об отравлении семьи в Красноярском крае

В квартире, где отравилась красноярская семья, нашли вещество без маркировки, хранившийся в холодильнике антибиотик для скота, пестициды, будет проверена версия РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:29

2024-09-23T11:29

2024-09-23T11:48

происшествия

отравление семьи в красноярском крае

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. В квартире, где отравилась красноярская семья, нашли вещество без маркировки, хранившийся в холодильнике антибиотик для скота, пестициды, будет проверена версия об отравлении продуктами собственного хозяйства, сообщает прокуратура Красноярского края.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. Прокуратура сообщала, что правоохранители рассматривают несколько версий отравления после ужина курицей и пельменями, одна из них – попадание опасного вещества в пищу."Помимо двух основных версий (отравление продуктами питания и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества) заместитель прокурора края поручил отработать версию об отравлении семьи употребленными в пищу продуктами собственного хозяйства", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные, кроме того, не подтвердились показания о покупке в магазине куриного мяса. Также в рамках версии об отравлении семьи продуктами, приобретенными в местном магазине, даны указания установить круг лиц, приобретавших аналогичные продукты питания, выяснить, имелись ли у них жалобы на состояние здоровья, проверить объем реализованной продукции. Правоохранители проверят и взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, имелись ли у семьи кредитные обязательства."В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире. С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей", - отмечается в релизе.

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления 2024-09-23T11:29 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, отравление семьи в красноярском крае, красноярский край